A pocos días de lo que fue el empate de Rosario Central ante Newell's en el clásico rosarino, había expectativa por la conferencia de prensa que brindó Ángel Di María en la que desmintió rumores de un posible retiro. El capitán y figura del Canalla salió rápidamente a dar por tierra las especulaciones antes del inicio del contacto con la prensa. "Me quieren retirar, ja, pero en este momento no. Estoy muy feliz y contento", lanzó entre risas el Fideo.

El campeón del mundo dejó en claro que todavía tiene objetivos por cumplir con la camiseta de Central: “Tenía ganas de hacer una conferencia con la gente de Rosario, porque hablo poco con ellos. No me quiero retirar, estoy feliz y disfrutando del fútbol argentino, de volver a una liga competitiva”, dijo el volante ofensivo de 38 años, que volvió al club de sus amores a mediados de 2025 y sigue siendo en una de las figuras del campeonato local.

Sobre el presente que vive Central y los cuestionamientos que aumentaron tras quedar afuera de la Copa Libertadores, el Fideo intentó desdramatizar: "La gente está muy nerviosa con este tema. Estamos en un gran momento en Rosario Central, jugando competencias, logrando títulos y en los medios parece todo lo contrario o que estamos del otro lado", y agregó: "Central crece cada día más, se ve gigante, donde vamos copamos. Las cosas están más que bien y a veces la prensa hace que vaya para otro lado".

Por último, consultado sobre la pubalgia que arrastra desde hace un tiempo, Di María contó como la está transitando: "Sigue ahí, sigue molestando pero me voy sintiendo cada vez mejor. Hay días que me siento muy bien y otros que me levanto con mucho dolor, pero lo voy llevando", expresó.

Di María había aclarado las dudas sobre su continuidad

La conferencia del Fideo llegó pocos días después del empate 1-1 ante Newell's en el clásico rosarino y semanas después de la eliminación de Central de la Copa Libertadores frente a Corinthians, donde él fue muy cuestionado y al final del partido lanzó una frase que generó preocupación: “Ahora va a tocar pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo”.

Di María sembró dudas tras la eliminación ante Corinthians, pero seguirá en Rosario Central. (Foto: Getty)

No obstante y luego de aquella declaración, el campeón del mundo publicó un mensaje llevando tranquilidad a los hinchas. En sus redes sociales, Fideo alcaró que había hablado desde la angustia por la eliminación y puso: “Yo no abandono. Esto tiene un punto y seguido, porque queda mucho por lo que luchar todavía”.