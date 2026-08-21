Uno nuevo argentino quedó en el camino en esta instancia. Rosario Central perdió por 1-0 con Corinthians por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. En su visita el Neo Química Arena de São Paulo, el Canalla no aprovechó el hombre de más ante el Timão, que sufrió la expulsión de Raniele, y se quedó en el camino. Los paulistas encontraron el gol de Bruno Bidon y lograron el pase a cuartos, donde enfrentarán a Estudiantes de La Plata.

En un partido de realmente bajo vuelo, el Canalla se fue acomodando luego de un comienzo difícil, pero no encontró la manera de generar peligro. Pero lo cierto es que tras una intervención de Jeremías Ledesma en los primeros minutos el Corinthians tampoco supo adueñarse del encuentro. En ese contexto, se presentó una gran oportunidad para los rosarinos al comienzo del complemento: Raniele se fue expulsado por roja directa luego de una revisión del VAR y el encuentro le quedó a Central para intentar ganarlo y tuvo la gran chance con Enzo Copetti, que falló un mano a mano que le iba a terminar costando mucho a los de Jorge Almirón.

Di María tuvo un flojo partido y Central lo sintió. (Foto: AP)

Minutos después, un Corinthians que aguantaba pensando en los penales encontró en una pelota parada el tanto que le abrió la serie. El ingresado Memphis Depay ejecutó un tiro libre al primer palo para Bruno Bidon, que con un anticipo magistral puso el 1-0 para el Timão. A pesar de los intentos de Central, el flojo partido de Ángel Di María influyó en la falta de situaciones y terminó a puro empuje, sin éxito y dejando pasar una enorme oportunidad de llegar a cuartos de final ante un rival que, con muy poquito, lo dejó en el camino.

Bruno Bidon le dio la clasificación al Timão

Faltando 10 minutos para los noventa, una jugada por la que Corinthians esperó desde que se quedó con uno menos le quedó justa para hacer la diferencia. Un tiro libre desde el costado de Memphis Depay cayó a la zona del primer palo y fue anticipado de manera perfecta por Bruno Bidon, que puso el pie y desvió la trayectoria para vencer a Ledesma.

Raniele, expulsado

A los diez minutos del complemento llegó una jugada que le abre la puerta de la ilusión a Central. En una pelota dividida, Raniele levantó demasiado la pierna contra Enzo Copetti y la acción ameritó un llamado del VAR al árbitro venezolano Alexis Herrera, quien tras revisarla decidió mostarle la roja directa al volante de Corinthians.

Se lo perdió Copetti

La gran chance de Rosario Central le quedó en los pies al delantero, que dejó escapar una ocasión muy clara. En una pelota dividida, Copetti le ganó con el cuerpo a Gabriel Paulista y lo dejó por el suelo para irse mano a mano con el arquero. Sin embargo, el delantero quiso colocarla en un ángulo y su disparo se fue por encima del arco de Hugo Souza.

Ledesma y un atajadón

La primera chance importante del encuentro fue para Corinthians, que hizo trabajar al arquero del Canalla. La recibió Kaio César sobre la derecha, se sacó con el cuerpo a su marcador y tiró de zurda al segundo palo, lo que generó una gran respuesta de Ledesma tirándose sobre su palo derecho.

Formaciones

Para el encuentro, Jorge Almirón mete dos cambios respecto del duelo de ida. El primero se barajaba, ya que Vicente Pizarro, víctima de un error administrativo, terminó jugando más minutos de lo deseado por el DT ante Barracas Central y le dejará su lugar a Federico Navarro, que se mete para reforzar el medio. Por otra parte, el recién llegado Alan Rodríguez, autor del 1-0 el fin de semana, es la otra variante y reemplazará al juvenil Giovanni Cantizano.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo; Kaio César, Rodrigo Garro, Breno Bidon; Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanunel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Alan Rodríguez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

TV: Fox Sports, Telefé y Disney+.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

Estadio: Neo Química Arena.

La previa

El elenco rosarino llega obligado al triunfo para avanzar directamente de ronda. A pesar del dominio en buena parte del partido en Arroyito, se encontró con una gran actuación del arquero Hugo Souza, que le impidió a los de Jorge Almirón sacar ventaja. Luego de jugar con un once alternativo en el 1-0 ante Barracas Central, el equipo será muy similar al de la ida, con la duda de si Vicente Pizarro será de la partida luego de ser mal incluido en la formación ante el Guapo por un error administrativo. Federico Navarro, quien iba a jugar de arranque ese partido, podría meterse en la formación.

Corinthians, por su parte, buscará hacer valer la localía después de haber resistido en Rosario. El Timão recibió la buena noticia de la renovación del neerlandés Memphis Depay, que se encuentra habilitado para formar parte del encuentro y podría ingresar desde el banco. Por otra parte, Yuri Alberto quedó descartado por la lesión muscular que arrastra y el entrenador Fernando Diniz no podrá contar con él ni con Allan, expulsado en el encuentro de ida.