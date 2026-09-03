El paso de Denis Stracqualursi por San Lorenzo quedó marcado por una situación insólita que el propio ex delantero recordó años después. El episodio ocurrió luego de un partido ante Unión en Santa Fe y tuvo como protagonistas al atacante, referentes de la tribuna del Ciclón y su entonces compañero Pablo Migliore.

Todo había comenzado el 12 de noviembre de 2012, cuando Stracqualursi convirtió para San Lorenzo en condición de visitante. Durante el festejo, el delantero mostró un tatuaje que tenía en una de sus piernas con el escudo de Colón, un gesto que no cayó nada bien entre los hinchas del conjunto azulgrana y que posteriormente derivó en un inesperado reclamo.

Según relató Stracqualursi en una entrevista difundida por Aire de Santa Fe, al regresar al entrenamiento se encontró con una situación que no esperaba. “Llego el lunes al entrenamiento, el técnico era Pizzi. La barra de San Lorenzo es amiga de la barra de Unión. Viene el de seguridad y me dice ‘la barra te está esperando adentro’”, recordó sobre aquel momento.

Una história única

El delantero contó que Pablo Migliore, con quien tenía una estrecha relación, decidió acompañarlo pese a que Stracqualursi inicialmente quiso enfrentar la situación solo. “No, no, yo te acompaño”, le habría dicho el arquero. Finalmente, ambos ingresaron para encontrarse con los integrantes de la tribuna que querían explicaciones por el gesto realizado durante el partido.

La conversación rápidamente tomó un tono amenazante. Stracqualursi aseguró que recibió un largo sermón y que incluso le reclamaron una parte de su salario durante los meses que todavía le quedaban de contrato. “Terminó con que me iban a sacar el 50% del sueldo”, relató. Ante la negativa del futbolista, la discusión subió todavía más de temperatura.

El ex atacante fue contundente al recordar su respuesta frente a la exigencia. “Yo la plata se la doy a mi viejo y a mi familia”, contó que respondió. Luego, ante la advertencia de que podía ser “por las buenas o por las malas”, Stracqualursi lanzó una frase que cambió por completo el clima de la reunión: “No, vamos por las malas”.

Una história única

En ese momento, Migliore intervino y la discusión estuvo a punto de terminar en una pelea. “Bueno, dale. Mano a mano”, habría planteado el arquero. Stracqualursi aseguró que intentaba frenar la situación, pero la tensión siguió creciendo hasta que apareció una decisión extrema: “Bueno. O peleamos o nos vamos”. Según su relato, pocos segundos después terminaron retirándose del lugar.

La figura de Pablo Migliore también quedó ligada a episodios polémicos durante su carrera en San Lorenzo. El arquero llegó incluso a estar detenido por encubrir a un integrante de la barra de Boca que era buscado por la Justicia. La historia de Stracqualursi expone así una época atravesada por fuertes disputas de poder y dinero alrededor de las tribunas del fútbol argentino.