Juan Fernando Quintero tomó una decisión inesperada que podría marcar el final de su etapa con el combinado nacional. El mediocampista aseguró que, después de la frustración vivida en el Mundial 2026, sintió que había llegado el momento de hacerse a un lado.

En declaraciones a Win Sports, Quintero explicó que tomó esa determinación desde una reflexión personal y que se la manifestó tanto al cuerpo técnico como a sus compañeros. "Yo dije que yo me hacía a un costado porque sentía que ya había llegado mi momento, yo personalmente lo sentí así después de la frustración del Mundial 2026, y así se lo manifesté al cuerpo técnico y mis compañeros", señaló el futbolista.

El dolor de la derrota y las noches sin dormir

Quintero también habló de lo difícil que resulta para él afrontar una derrota con la Selección y del impacto emocional que le dejó la experiencia del Mundial. "Te voy a decir la verdad: son los momentos, y la frustración de perder es tan grande por tu país, es algo que te genera muchas cosas (...) En mi caso son tres o cuatro noches que no duermo porque sufro mucho por todos los que estábamos ahí", explicó.

Juanfer Quintero sorprende con su retiro de la Selección Colombia

El mediocampista confesó que el golpe fue tan fuerte que lo llevó a replantearse su continuidad en el equipo nacional. La eliminación en la cita mundialista dejó una huella profunda en uno de los referentes del fútbol colombiano de los últimos años.

"Es momento de dar la oportunidad a otros"

En medio de esa reflexión, el jugador planteó que también existen momentos en los que es necesario dar un paso al costado para permitir que otros futbolistas asuman responsabilidades dentro del equipo nacional. "Hay momentos que uno dice que es bueno salir y dar la oportunidad para que otro llegue y pueda asumir", manifestó.

Su decisión no está relacionada con el cariño que siente por Colombia. Por el contrario, Quintero destacó el significado que tiene para él representar al país y también tuvo palabras de reconocimiento para el cuerpo técnico. "El profe sabe que lo quiero, lo aprecio, le deseo lo mejor del mundo y el país es lo más hermoso que tenemos, que representamos, y es un orgullo", afirmó.

El legado de Juanfer en la Selección Colombia

Quintero, de 33 años, fue una pieza clave en la historia reciente de la Selección Colombia. Su recordado golazo de tiro libre ante Argentina en el Mundial 2018 lo convirtió en un ídolo de la afición. También fue fundamental en la clasificación al Mundial 2026, aunque el sueño terminó en una frustrante eliminación.

El mediocampista, que actualmente juega en el fútbol argentino, deja un vacío importante en el mediocampo colombiano. Su visión de juego, su pegada y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos serán difíciles de reemplazar.

Por ahora, la decisión está tomada y Quintero se despidió de la Selección con un mensaje claro: el amor por la camiseta sigue intacto, pero el momento de dar un paso al costado había llegado.