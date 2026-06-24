En el marco de la conmemoración del Día Internacional Olímpico, el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la Secretaría de Deportes, realizó un homenaje a deportistas olímpicos y paralímpicos de la provincia del Neuquén, en una jornada que convocó a representantes de distintas localidades, autoridades, periodistas y deportistas en formación.

La actividad contó con la participación de la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone; el subsecretario de Deportes, Ignacio Russo; y referentes del ámbito deportivo y periodístico provincial.

Durante el encuentro se destacó el valor del deporte como herramienta de inclusión, superación y desarrollo humano, en consonancia con los principios que promueve el movimiento olímpico en todo el mundo: la excelencia, el respeto y la amistad.

“Celebramos estos espacios de encuentro con ustedes que nos representan, que participan de competencias y llevan la bandera de Neuquén a lo más alto. Para el Gobierno de la Provincia el deporte es una política pública fundamental, el gobernador siempre nos impulsa a ir por más, hay una gran inversión en todo lo que tiene que ver con infraestructura deportiva”, señaló la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz.

En este sentido mencionó que el desarrollo de centros deportivos, que se construirá el primer natatorio olímpico en Neuquén y hay seis natatorios más proyectados, la puesta en valor de la Ciudad Deportiva, las becas deportivas, entre otras acciones.

Los deportistas homenajeados junto a la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz

Agregó que “son muchas políticas de gestión e inversión porque creemos realmente en el poder y en la fuerza que tiene el deporte y ustedes son un ejemplo, por eso es importante poder destacarlos y que inspiren a otros. Creemos en ustedes y estamos muy agradecidos de que nos representen en lo más alto. Vamos a seguir trabajando para defender el deporte, para que siga creciendo y que la provincia de Neuquén sea un ejemplo y un faro en el país y en el mundo”.

Por su parte, la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, destacó que “el gobernador entiende al deporte como una forma de vida y por eso impulsa una inversión permanente para que niños, jóvenes y adultos mayores puedan desarrollarse a través de la actividad física. Este encuentro es una oportunidad para homenajear a quienes nos representaron en lo más alto, pero también para generar un espacio de intercambio, donde las experiencias de nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos sigan inspirando a las nuevas generaciones”.

Además, sumó: “Queremos seguir construyendo el deporte neuquino que soñamos, fortaleciendo estos espacios de encuentro y reconociendo a quienes llevan con orgullo la bandera de Neuquén y de la Argentina en cada competencia”.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la charla abierta protagonizada por deportistas que llevaron la bandera argentina y el nombre de Neuquén a las máximas competencias internacionales. Participaron Sergio Mangin, representante del canotaje argentino en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996; Lorena Briceño, judoca olímpica en Beijing 2008; Iñaki Basiloff, referente de la natación adaptada y medallista de oro paralímpico; y Nahiara Díaz, participante de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 y Milano-Cortina 2026.

A través de un intercambio distendido, los deportistas compartieron experiencias, anécdotas y reflexiones sobre el camino recorrido para alcanzar el alto rendimiento, inspirando a las nuevas generaciones que participaron de la actividad.

Además, periodistas y asistentes tuvieron la oportunidad de formular preguntas e interactuar con los homenajeados, generando un espacio de encuentro y reflexión sobre el deporte, sus desafíos y el impacto que tiene en la construcción de proyectos de vida.

Como parte del reconocimiento, las autoridades provinciales realizaron la entrega de presentes a los deportistas homenajeados, destacando su compromiso, esfuerzo y dedicación para representar a la Argentina y a Neuquén en escenarios de relevancia internacional.

La jornada también incluyó un reconocimiento a deportistas en proyección que se encuentran transitando su camino en el alto rendimiento, reafirmando el compromiso de la provincia con el desarrollo deportivo y la promoción de los valores olímpicos.