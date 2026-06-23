Transmisión del partido Argentina-Jordania en Neuquén con entrada solidaria

La Fundación BPN (Banco Provincia de Neuquén) convocó a la comunidad neuquina a vivir una nueva jornada mundialista en familia con la transmisión en pantalla gigante del encuentro entre la Selección Argentina y Jordania, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. La actividad se desarrollará el sábado 27 de junio a partir de las 23 en el Cine Teatro Español, ubicado sobre Avenida Argentina 235 de la ciudad de Neuquén.

Además de la proyección del partido, los asistentes podrán participar de sorteos previos al encuentro y disfrutar de un candy bar dispuesto especialmente para la ocasión.

La propuesta tendrá un carácter solidario. Para ingresar, se solicitará la entrega de un alimento no perecedero y/o ropa de abrigo, elementos que posteriormente serán destinados a acciones comunitarias. Las entradas podrán retirarse de manera anticipada en la boletería del teatro de lunes a viernes de 8.30 a 21 . El sábado 27 la entrega se realizará entre las 18 y las 00.00.

Desde la organización aclararon que el ingreso será por orden de llegada y estará sujeto a la capacidad disponible de la sala. La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para que vecinos y familias compartan la pasión por la Selección Argentina y acompañen al equipo dirigido por Lionel Scaloni en su último compromiso de la fase de grupos del certamen mundialista.

Con la clasificación ya asegurada a la próxima instancia, la Albiceleste buscará cerrar su participación en el Grupo J con una nueva victoria frente a Jordania, mientras los hinchas neuquinos tendrán la posibilidad de vivir el partido en un ámbito especialmente preparado para la ocasión.