Aston Villa y Nottingham Forest definirán esta noche uno de los boletos a la gran final de la UEFA Europa League en una semifinal cargada de tensión y expectativa. El encuentro se disputará en Villa Park, desde las 16 de Argentina, con arbitraje del italiano Daniele Orsato.

El conjunto dirigido por Unai Emery llega obligado a revertir la serie luego de la derrota 1-0 sufrida en el partido de ida. El equipo inglés atraviesa además un momento irregular, con tres caídas consecutivas entre competencias locales e internacionales, aunque mantiene una fortaleza muy marcada jugando como local en Europa, donde acumula nueve triunfos seguidos.

En Aston Villa todas las miradas estarán puestas nuevamente sobre Emiliano “Dibu” Martínez, uno de los grandes referentes del equipo y pieza fundamental en las noches decisivas. El arquero argentino volverá a ser titular en un partido donde el conjunto de Birmingham necesita personalidad y seguridad para sostener el sueño europeo.

Por el lado de Nottingham Forest, el panorama es muy distinto. El equipo de Vítor Pereira llega fortalecido anímicamente después de imponerse ante Chelsea por la Premier League y buscará aprovechar los espacios para lastimar de contraataque. Con la ventaja conseguida en la ida gracias al gol de Chris Wood, el Forest intentará manejar la presión y defender el resultado que hoy lo deposita en la final.

Además, el conjunto visitante cuenta con presencia argentina en el mediocampo con Nicolás Domínguez, mientras que el brasileño Igor Jesus aparece como una de las grandes amenazas ofensivas por su enorme capacidad para desequilibrar fuera de casa.

Probables formaciones:

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne; Douglas Luiz, Youri Tielemans; Leon Bailey, John McGinn, Moussa Diaby; Ollie Watkins. DT: Unai Emery.

Nottingham Forest: Matz Sels; Neco Williams, Murillo, Willy Boly, Ola Aina; Nicolás Domínguez, Danilo, Morgan Gibbs-White; Anthony Elanga, Igor Jesus y Chris Wood. DT: Vítor Pereira.

El ganador de la serie avanzará a la gran final de la UEFA Europa League que se disputará en Estambul, en una temporada donde Aston Villa sueña con volver a meterse entre los grandes protagonistas del continente europeo.