Con Dibu Martínez y Buendía, el Aston Villa se llevó la ida ante Bologna

Continuando su buen momento a nivel continental, Aston Villa le ganó 3-1 a Bologna por la ida de los cuartos de final de la Europa League y sacó una buena diferencia de cara a la revancha en el Villa Park. Los tantos de Ezri Konsa y un doblete de Ollie Watkins redondearon la victoria frente para los Villanos, que tuvieron a Dibu Martínez y Emiliano Buendía como titulares en el estadio Renato Dall'Ara, mientras que Santiago Castro fue titular para el elenco italiano.

El arquero de la Selección Argentina tuvo una muy buena noche con buenas intervenciones para sostener a su equipo, pero no pudo sostener su invicto ya que sobre el final el gol de Jonathan Rowe lo privó de irse con una valla invicta. No obstante, Dibu tuvo dos intervenciones importantes: una en el 0-0 ante Juan Miranda y otra ante Rowe con el partido 2-0 a favor del Aston Villa.

En lo que fue la historia del partido, el conjunto inglés sacó ventaja gracias al gol de Konsa, que ganó de cabeza tras un córner al segundo palo de Youri Tielemans y una mala salida del arquero Federico Ravaglia. Previo al 1-0, al argentino Castro le habían anulado por offside su tanto. El ex Vélez picaba adelantado cuando recibió el pase de su compañero y, a pesar de que su intento de centro se desvió y descolocó a Martínez, el tanto no contó.

Ya en el segundo tiempo, Aston Villa amplió la distancia con un tanto que tuvo participación albiceleste. Buendía fue a presionar la salida del Bologna, la pelota le rebotó y le quedó a Watkins, que no perdonó y puso el 2-0. Ya sobre el final llegaría el descuento de Rowe que amargó al Dibu por no terminar con el arco en cero, sin embargo los Villanos aprovecharon un nuevo córner en la última del partido: Tielemans la tiró al área y Watkins apareció sin marca para sellar el 3-1.

Gran triunfo del conjunto británico, que se vuelve para Birmingham con dos tantos de ventaja ante los italianos, que deben ir por el milagro a Villa Park. De esta forma el Villa continúa con un andar casi perfecto en Europa League, donde suma su décima victoria en once partidos disputados (sólo perdieron ante Go Ahead Eagles en la tercera fecha de la fase liga) y alimenta el sueño de un nuevo título internacional.