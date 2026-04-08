Continúa la acción de cuartos de final en la Champions League y en uno de los duelos estelares el Paris Saint-Germain venció 2-0 al Liverpool en el Parque de los Príncipes. Los últimos campeones fueron muy superiores y se valieron de los tantos de Desire Doué y Kvicha Kvaratskhelia para redondear un triunfo importante que les da margen para visitar Anfield la próxima semana. En los Reds no alcanzó la presencia de Alexis Mac Allister y están obligados a ganar en su casa para seguir con vida.

Hubo pocas equivalencias y los presentes de los dos equipos se trasladaron a la cancha durante casi todo el encuentro. Un PSG que continúa decidido a repetir la conquista de la Orejona dominó el trámite y el rápido tanto de Doué le dio aire frente a un Liverpool que apostó por una postura un poco más replegada y se encontró rápidamente en problemas. Los parisinos tuvieron chances importantes que desperdiciaron por impericia o por la intervención del arquero Giorgi Mamardashvili, pero en el segundo tiempo una gran acción de Kvaratskhelia amplió diferencias para los de Luis Enrique, que plasmaron su jerarquía de local y quedaron cerca del pase a semis.

PSG 2-0 Liverpool, los goles

A los 10 minutos de juego, el joven delantero del PSG adelantó al local ayudado por la fortuna. Luego de una acción donde Ousmane Dembelé parecía perderse gambeteando, finalmente localizó a un Doué que se acomodó para su derecha y sacó un disparo que se desvió levemente en Gravenberch e hizo una parábola que superó la estirada de Mamardashvili para convertirse en el 1-0.

Luego de perdonar más de una vez durante el encuentro, el conjunto parisino alcanzó el 2-0 a los 20 minutos de la segunda parte. La filtró João Neves para el desmarque de Kvaratskhelia, que controló e hizo un desparramo total en el área sacándose de encima a un defensor y dejando en el piso a Mamardashvili antes de empujarla con el arco vacío.

Formaciones

Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emer; Kvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Joe Gómez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz; Hugo Ekitike.

Estadio: Parque de los Príncipes.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (España).

La previa

Ambos equipos se enfrentaron seis veces en certámenes de la UEFA, con tres victorias por lado. Pero lo que está latente es el último duelo de octavos de final de la anterior Champions, que culminó en triunfo por penales del PSG, que a la postre terminó siendo el campeón ante un Liverpool que había sido primero en la fase liga. Los Reds, que tendrán a Alexis Mac Allister desde el inicio, ganaron en su visita al Parque de los Príncipes en la edición pasada y buscarán repetir el resultado. En la fase de octavos de final, el elenco inglés dejó en el camino a Galatasaray con un 4-1 en el global.

Mac Allister y Liverpool buscarán revancha ante PSG:

Por el lado parisino, viene de dejar eliminado al Chelsea de Enzo Fernández, otro integrante de la Selección Argentina, al que le propinó un verdadero baño de goles: fue 8-2 global al ganar 5-2 en la ida y 3-0 en la vuelta. Los de Luis Enrique llegan en buen presente, con solamente una derrota en los últimos 9 encuentros por todas las competencias y siendo líderes de la Ligue 1 con 63 puntos, a cuatro del escolta Lens.

Formaciones

Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emer; Kvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté y Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Florian Wirtz y Hugo Ekitike.

Estadio: Parque de los Príncipes.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (España).