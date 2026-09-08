France Football anunció este martes a los nominados para el Balón de Oro 2026 en las distintas categorías y Emiliano “Dibu” Martínez fue incluido entre los candidatos al Trofeo Lev Yashin, que distingue al mejor arquero del mundo. El argentino, actualmente en Chelsea, competirá por el premio después de una temporada en la que fue campeón de la Europa League y también tuvo un papel destacado con la Selección Argentina. La ceremonia se realizará el 26 de octubre en The London Palladium de Londres.

La edición de este año tendrá una particularidad histórica: será la primera vez que la ceremonia del Balón de Oro se celebre fuera de Francia. Además, el período de evaluación comprende la temporada deportiva de agosto a julio y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tuvo un peso importante en la elección de los candidatos. El ganador será definido por un jurado de 100 periodistas para la categoría masculina, mientras que 50 periodistas participarán de la votación femenina.

Dibu Martínez, nominado al Trofeo Lev Yashin

El arquero argentino integra una lista de diez candidatos junto a Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Gregor Kobel, Joan García, Édouard Mendy, David Raya, Vozinha, Unai Simón y Matvey Safonov. Dibu cerró la temporada con la obtención de la Europa League y aparece además como uno de los referentes argentinos de una jornada en la que también se definieron los nominados de otras categorías.

Entre los entrenadores nominados aparecen Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany y Luis Enrique. En la categoría de mejor club masculino compiten Arsenal, Bayern Múnich, Bodø/Glimt, Flamengo y Paris Saint-Germain, mientras que Barcelona, Bayern, Club América, Manchester City y Olympique Lyon fueron nominados entre las mujeres.

Los nominados a mejor jugador joven

El Trofeo Kopa también tendrá diez candidatos: Kerim Alajbegović, Ayyoub Bouaddi, Pau Cubarsí, Yan Diomandé, Lennart Karl, Éli Junior Kroupi, Lamine Yamal, Johan Manzambi, Ibrahim Maza y Warren Zaïre-Emery. Entre ellos aparecen Yamal y Cubarsí, ambos campeones del mundo con España, además de futbolistas que cambiaron de club durante el mercado de pases.

La gala del Balón de Oro será el 26 de octubre en Londres y determinará a los ganadores de todas las categorías. El premio masculino tendrá como particularidad adicional que será el primero celebrado después de un Mundial, por lo que el rendimiento en el torneo disputado en Norteamérica tuvo un peso especial en la conformación de las listas.