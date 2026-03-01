En el plato fuerte de la jornada, Arsenal venció 2-1 a Chelsea en el clásico londinense y continúa con el sueño de ganar la Premier League. Los Gunners se impusieron en el Emirates Stadium ante los Blues, que tuvieron a Enzo Fernández como titular y a Alejandro Garnacho ingresando desde el banco, y son líderes a cinco puntos de distancia (y un partido más) de Manchester City mientras que el conjunto de los argentinos quedó afuera de puestos europeos con esta caída.

Arsenal 2-1 Chelsea, los goles

En un encuentro donde la pelota parada fue la encargada de aportar los goles, la apertura del marcador fue del local. Gabriel Magalhães bajó de cabeza un córner de Bukayo Saka y el otro central, William Saliba, metió el testazo a la red con un rebote en el camino para establecer la ventaja de los Gunners.

Justo antes del descanso, Chelsea alcanzó el empate por la misma vía. Un córner cerrado de Reece James quiso ser rechazado por el ecuatoriano Piero Hincapié, pero el defensor terminó peinándola contra su propio arco y, sin intención, entregó el 1-1 para la visita.

Pero a los 20 minutos del complemento, un Arsenal que empezaba a ver el encuentro cada vez más complicado recurrió otra vez a la pelota quieta, un arma con la que lleva 16 goles en esta temporada. Un córner cerrado sobre el área de Declan Rice fue cabeceado por el neerlandés Jürrien Timber, que puso el 2-1 que sería definitivo.

De esta manera, aunque no sin sufrir en el final, ya que Chelsea tuvo dos ocasiones que obligaron al arquero David Raya a aparecer, Arsenal se llevó un triunfo clave para sus aspiraciones en la Premier League. Desde la derrota ante Manchester United a fines de enero, el conjunto de Mikel Arteta lleva un invicto de nueve partidos en todas las competencias. Suma 64 contra los 59 del City, y espera que esta vez si se de el tan ansiado título liguero. Por su parte, los Blues llevan tres sin ganar y fueron sobrepasados en la tabla por Liverpool.