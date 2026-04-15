Después de días de preocupación, llegó la noticia que todos esperaban. Emiliano Martínez dejó atrás la sobrecarga muscular que lo había marginado a último momento del duelo ante Nottingham Forest y ya está nuevamente a disposición en Aston Villa.

El arquero campeón del mundo encendió las alarmas el fin de semana cuando, en plena entrada en calor, sintió una molestia que lo obligó a bajarse del partido. La escena generó inquietud no solo en Inglaterra, sino también en la Selección Argentina, pensando en lo que viene. Sin embargo, todo quedó en un susto.

La evolución fue más rápida de lo esperado y el propio entrenador Unai Emery llevó tranquilidad. “Hoy entrenó con nosotros. Si todo va bien, estará disponible y mañana decidiremos si juega”, aseguró en conferencia, dejando abierta la puerta a su regreso en un partido clave.

El posible retorno sería nada menos que ante Bologna FC, en la revancha de los cuartos de final de la UEFA Europa League, donde los Villanos llegan con ventaja tras el 3-1 conseguido en la ida.

Además de lo físico, Emery destacó el peso del arquero dentro del equipo. “Es un tipo y un arquero fantástico. Está jugando a un gran nivel y estamos orgullosos de él”, remarcó, subrayando la importancia del argentino en el esquema.

La recuperación de Martínez no solo es una gran noticia para Aston Villa en su ilusión europea, sino también para la Selección Argentina, que empieza a mirar de reojo la próxima cita mundialista. Con el calendario avanzando, cada minuto de rodaje cuenta, y el Dibu parece listo para volver a adueñarse del arco.