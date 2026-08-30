El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez tuvo un domingo cargago de emociones, ya que fue presentado de manera oficial en el Chelsea de Inglaterra y pocas horas después debutó en lo que fue el triunfo de su equipo por 4-3 sobre el Brighton, por la segunda fecha de la Premier League.

El elenco de Londres tuvo un arranque perfecto: 3-0 en 30 minutos, los goles del Chelsea los hicieron el belga Roméo Lavia, el portugués Pedro Neto, el brasileño João Pedro. Pero en una floja salida del arquero argentino, el marfileño Malick Yalcouyé, João Pedro (en contra) descontaron. posteriormente y el inglés Cole Palmer, aumentó y el alemán Pascal Groß terminó dejando el cotejo 4-3.

El traspaso de Emiliano Martínez del Aston Villa al Chelsea fue por 10 millones de dólares “Estoy encantado de estar en este club de fútbol. Para mí y mi familia, venir al Chelsea fue una decisión fácil y estoy eufórico; tengo muchas ganas de empezar”, expresó el Dibo en su presentación, remarcando además que “Soy todo pasión. Doy todo en cada partido. Quiero tener éxito aquí. Vengo a un club ganador y quiero ganar título. Soy una persona que quiere ganar en todo lo que hace y quiero aportar eso a este club de fútbol porque es un club que gana títulos, así que creo que es una buena combinación”.

Con el triunfo, el Chelsea se mantiene con puntaje ideal luego de dos fechas, en el debut superó 3-2 al Fulham, y comparte la primera posición con el Manchester City y el Hull City.

La próxima presentación del equipo londinense, que no contó con la presencia del argentino Enzo Fernández por su inminente salida al Manchester City, será el próximo domingo a las 12:30, cuando visite al Arsenal en el Emirates Stadium.