Aston Villa se convirtió en finalista de la UEFA Europa League luego de golear por 4 a 0 de local al Nottingham Forest en la revancha de la serie que se cerró en Villa Park. Ahora irá por el título en Turquía ante el Friburgo de Alemania que dejó en el camino a los portugueses del SC Braga.

Ollie Watkins abrió la cuenta para el equipo del arquero Emiliano Martínez que fue titular , pero fue el también argentino Emiliano Buendía quien terminó de dar vuelta la serie en el arranque del complemento a través de un tiro penal.

El equipo local mostró un dominio total desde los pies del marplatense, uno de los motores ofensivos para arrinconar al rival durante gran parte de la primera mitad y el comienzo del complemento. La apertura del marcador nació en una buena incursión del sudamericano que todavía lucha por llega a la próxima Copa del Mundo.

Ratificando su gran momento en el fútbol inglés, Buendía se hizo cargo de la ejecución del penal en el arranque del complemento, a los 7 minutos. La jugada que terminó en la pena máxima había nacido de un tiro de esquina en el que el ex Getafe y Levante, respectivamente, había jugado sobre el sector derecho del ataque del conjunto local.

Una ráfaga de velocidad y precisión terminaron de definir la serie. A los 32, el capitán John McGinn apareció llegando por la derecha y con un remate de primera, combeado, superó al arquero visitante para el 3 a 0.

Sólo tres minutos más tarde, nuevamente McGinn llegó al área rival para terminar de definir la revancha y poner a Aston Villa de regreso en la gran escena europea tras más de cuatro décadas de ausencia. Definición similar a la del tercero, sólo que esta vez el remate del número 7 fue al primer palo.

La previa

El conjunto dirigido por Unai Emery está obligado a revertir la serie luego de la derrota 1-0 sufrida en el partido de ida. El equipo donde ataja el Dibu Martínez atraviesa además un momento irregular, con tres caídas consecutivas entre competencias locales e internacionales, aunque mantiene una fortaleza muy marcada jugando como local en Europa, donde acumula nueve triunfos seguidos.

En Aston Villa todas las miradas estarán puestas nuevamente sobre Emiliano “Dibu” Martínez, uno de los grandes referentes del equipo y pieza fundamental en las noches decisivas. El arquero argentino es titular en un partido donde el conjunto de Birmingham necesita personalidad y seguridad para sostener el sueño europeo.

Por el lado de Nottingham Forest, el panorama es muy distinto. El equipo de Vítor Pereira llega fortalecido anímicamente después de imponerse ante Chelsea por la Premier League y buscará aprovechar los espacios para lastimar de contraataque. Con la ventaja conseguida en la ida gracias al gol de Chris Wood, el Forest intentará manejar la presión y defender el resultado que hoy lo deposita en la final.

Además, el conjunto visitante cuenta con presencia argentina en el mediocampo con Nicolás Domínguez, mientras que el brasileño Igor Jesus aparece como una de las grandes amenazas ofensivas por su enorme capacidad para desequilibrar fuera de casa.

Probables formaciones:

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne; Douglas Luiz, Youri Tielemans; Leon Bailey, John McGinn, Moussa Diaby; Ollie Watkins. DT: Unai Emery.

Nottingham Forest: Matz Sels; Neco Williams, Murillo, Willy Boly, Ola Aina; Nicolás Domínguez, Danilo, Morgan Gibbs-White; Anthony Elanga, Igor Jesus y Chris Wood. DT: Vítor Pereira.

El ganador de la serie avanzará a la gran final de la UEFA Europa League que se disputará en Estambul, en una temporada donde Aston Villa sueña con volver a meterse entre los grandes protagonistas del continente europeo.