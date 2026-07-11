La muerte de Jayden Adams sacudió al fútbol internacional apenas días después de la participación de Sudáfrica en el Mundial 2026. El mediocampista de Mamelodi Sundowns, de apenas 25 años, había regresado recientemente a su país tras integrar el plantel que consiguió una actuación histórica en la Copa del Mundo. La noticia fue confirmada por su representante, Brendine Johnson, quien pidió respeto para la familia en este difícil momento.

Mientras el mundo del deporte intenta asimilar la pérdida, muchos seguidores dirigieron su atención a las redes sociales del futbolista. Allí encontraron su última publicación, realizada el 25 de junio, cuando compartió una imagen del estreno de Sudáfrica frente a México en el Estadio Azteca, uno de los momentos más importantes de su carrera.

Junto a esa fotografía, Jayden Adams escribió un breve pero emotivo mensaje que hoy adquiere un significado especial: "Un sueño hecho realidad. Orgulloso de representar a mi país en el escenario más grande del mundo. Seguimos luchando juntos. Gracias por el apoyo". Tras conocerse su fallecimiento, esas palabras se viralizaron y fueron compartidas por miles de usuarios.

La publicación rápidamente se transformó en un sitio de homenaje. Compañeros de equipo, rivales y fanáticos dejaron cientos de mensajes de despedida. Frases como "Descansa en paz, hermano", "Nunca te olvidaremos" y "Gracias por representar a Sudáfrica con tanto orgullo" inundaron los comentarios de la cuenta oficial del futbolista.

Durante el Mundial 2026, Jayden Adams disputó tres encuentros y fue una de las piezas importantes del seleccionado sudafricano. El equipo logró una clasificación inédita a la fase eliminatoria después de vencer a Corea del Sur por 1-0 en Monterrey, un resultado que quedó grabado en la historia del fútbol de ese país.

Su último compromiso oficial fue la derrota por 1-0 frente a Canadá el 28 de junio, resultado que significó la eliminación del torneo. Luego del regreso a Sudáfrica, el mediocampista comenzó a preparar la nueva temporada con Mamelodi Sundowns, aunque su vida terminó de manera inesperada pocos días más tarde.

El representante Brendine Johnson recordó la conversación que mantuvo con el jugador antes de conocerse la tragedia. "El jueves hablamos; estaba ilusionado por volver y ganar la Liga de Campeones de África", expresó. Además, destacó que Jayden Adams era una persona muy cercana a su familia y que nadie imaginaba un desenlace tan doloroso.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente las causas de la muerte de Jayden Adams. Tanto Mamelodi Sundowns como la federación de Sudáfrica solicitaron privacidad para acompañar a los familiares, mientras continúan llegando mensajes de condolencias desde distintos rincones del fútbol mundial para despedir a una de las grandes promesas del continente.