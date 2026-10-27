Jorge Raúl "Coty" Maradona, hijo de Lalo y sobrino de Diego Armando Maradona, encontró una nueva manera de mantener vivo el legado familiar: el streaming.

Después de jugar al fútbol hasta los 24 años y recibirse de martillero público, impulsó junto a su padre el proyecto Dona, que busca contar en primera persona las experiencias que vivieron junto al Diez y acercar al público el costado más íntimo de la familia.

La propuesta tendrá su lanzamiento especial el viernes 30 de octubre, fecha en la que Diego habría cumplido 66 años. El programa se emitirá por YouTube.

Junto a su padre Lalo, Coty Maradona lanzará Dona por YouTube el próximo 30 de octubre.

Según lo anunciado, contará con la participación de Dalma y Gianinna Maradona, Guillermo Coppola, Claudio Caniggia, Martín Palermo, Sebastián Vignolo y Daniel Arcucci. También habrá presentaciones musicales de Juanse y Rolo, de La Beriso.

"Homenajearlo como se debe"

Coty explicó que la idea había surgido dos años atrás, pero recién pudo tomar forma meses antes del estreno. El objetivo es combinar historias personales, recuerdos y entretenimiento, además de mostrar a su padre desde una perspectiva cercana.

"Homenajearlo a mi tío como se debe y que sea un espacio para la familia", resumió sobre el espíritu del ciclo.

De las inferiores de Argentinos Juniors a una nueva vida

El fútbol formó parte de su vida desde chico. Coty realizó las divisiones inferiores en Argentinos Juniors, donde jugaba como volante central, hasta que una lesión en los ligamentos interrumpió su camino cuando comenzaba a acercarse al plantel profesional.

Después pasó por Estudiantes de Caseros y tuvo una prueba en Orlando City, en Estados Unidos, pero no logró consolidarse como futbolista profesional.

Durante esa etapa también tuvo una experiencia que recuerda especialmente: viajó a Dubái y compartió varias semanas con su tío Diego, que por entonces vivía en Emiratos Árabes Unidos.

Allí entrenaron juntos y compartieron momentos cotidianos lejos de la exposición mediática. Coty recordó aquella convivencia como una experiencia inolvidable y destacó la tranquilidad con la que veía vivir a Maradona en ese lugar.

Una nueva carrera y una barbería

Finalmente, decidió dejar el fútbol como actividad profesional y dedicarse a sus estudios. Se recibió de martillero público y corredor inmobiliario, una carrera que había elegido con el acompañamiento de su madre.

Además, abrió una barbería llamada "Herencia" junto a un amigo. La pelota, sin embargo, nunca desapareció de su vida: ahora encuentra otra forma de acercarse al deporte a través de las historias que compartirá en el programa.

El peso del apellido Maradona

Coty contó que tomó verdadera dimensión de lo que significaba su apellido durante la despedida de Diego en la Bombonera, cuando tenía 12 años. Hasta entonces, había crecido entre el fútbol y la vida familiar, pero aquel momento le permitió comprender la magnitud de la figura de su tío y el lugar que ocupaba en la historia argentina.

A pesar de esa exposición, asegura que nunca sintió que llevar el apellido Maradona fuera una presión para jugar. Según relató, tanto su padre como sus tíos le transmitieron consejos vinculados al entrenamiento, la alimentación y el disfrute del deporte, sin exigirle que estuviera a la altura de Diego.

También destacó el desafío que significó para Lalo construir su propio camino mientras convivía con la comparación permanente con su hermano.

Los recuerdos que se verán en Dona

En el nuevo proyecto, Coty busca recuperar esas historias y compartir recuerdos que forman parte de la intimidad familiar:

Las reuniones multitudinarias de Navidad .

Las experiencias vinculadas al programa La Noche del Diez .

Los objetos que conserva como recuerdos de sus seres queridos, entre ellos camisetas de las carreras de su padre y una casaca blanca del Napoli que le regaló Diego.

Más allá de la figura deportiva, Coty remarcó el agradecimiento que siente por su tío y el orgullo por lo que hizo con el apellido familiar. También destacó la humildad de Lalo, a quien considera un referente personal.

Con Dona, padre e hijo se proponen compartir esa herencia desde sus propias vivencias y rendir homenaje a Diego a través de anécdotas que todavía tienen mucho para contar.