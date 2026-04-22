Se desarrollan en Panamá, la cuarta edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud. Argentina dice presente con una nutrida delegación donde se encuentran seis deportistas de Neuquén. Maríanella Salomón, la dupla en Bádminton, y Corso, dijeron presenten con buenas presentaciones.

Los juegos están en sus últimos días de competencia, y Argentina se ubica hasta el momento en el segundo escalón del medallero por detrás de Brasil. La gran actuación de la nadadora Agustina Agustina Hein, es lo más destacado de la delegación, consiguiendo 9 medallas de oro y una de plata.

Para los deportistas neuquinos que ya compitieron, fue sumar experiencia y lograr buenos resultados. Marianella Salomón fue la primera en presentarse, quedando en el puesto 11 de la prueba contrarreloj, con un registro de 23:14.63. En la prueba de ruta surgió un accidente, pero pudo terminar y colocarse en la misma posición con un tiempo de 2:07:48, a 6 segundos de la ganadora de Colombia.

La dupla neuquina en Bádminton: Francisco Cappi, y Máximo Rettig dijeron presente llegando a cuartos de final, donde cayeron ante la dupla venezolana. En individuales, Cappi repitió la misma instancia, luego de dos triunfos previos, mientras que Rettig quedó en segunda fase.

Para Santiago Corso en Taekwondo, especialidad Poomsae, también fue una buena experiencia quedando entre los 8 mejores, tras un debut con triunfo, su camino quedó en los cuartos de final ante el representante de Perú: 8.266 ante los 8.016 del argentino.

Se presenta Adriano Mazzanti

Desde las 13, Adriano Mazzanti, oriundo de Plottier, iniciará su camino en categorías hasta los 63kg, cuando se enfrente ante el ganador del combate previo entre el representante Venezuela vs Colombia. Si el neuquino consigue el triunfo se asegurará el bronce.

El jueves será el turno del Básquet 3x3, donde la oriunda de Plaza Huincul Amparo Arévalo integrará el seleccionado femenino

Argentina tiene un total de 72 medallas hasta el momento, 23 de oro, 29 de Plata y 20 de bronce.