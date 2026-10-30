Los árbitros de LaLiga española de futbol comenzarán a hablar públicamente después de cada encuentro, en una iniciativa que busca aportar mayor transparencia y acercar sus explicaciones a los espectadores.







Por participar de estas intervenciones, el colectivo arbitral recibirá un bonus audiovisual de 500.000 euros, que representará cerca de 7.000 euros adicionales por temporada para cada árbitro de Primera División.

La medida comenzará este fin de semana, en el encuentro Levante ante Atlético de Madrid. La medida forma parte de un acuerdo vinculado a las transmisiones televisivas y marca un nuevo paso en la relación entre los árbitros y los medios de comunicación.