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INGRESO EXTRA

El dinero que recibirán los árbitros en España por dar entrevistas después de los partidos

El colectivo arbitral de  LaLiga recibirá un bono de 500.000 euros por hablar después de cada cotejo. Cuándo comienza a regir esta medida.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 30 de octubre de 2026 a las 18:08
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Árbitros de LaLiga darán entrevistas post-partido para mayor transparencia y recibirán un plus

Los árbitros de LaLiga española de futbol comenzarán a hablar públicamente después de cada encuentro, en una iniciativa que busca aportar mayor transparencia y acercar sus explicaciones a los espectadores.



Por participar de estas intervenciones, el colectivo arbitral recibirá un bonus audiovisual de 500.000 euros, que representará cerca de 7.000 euros adicionales por temporada para cada árbitro de Primera División.

La medida comenzará este fin de semana, en el encuentro Levante ante Atlético de Madrid. La medida forma parte de un acuerdo vinculado a las transmisiones televisivas y marca un nuevo paso en la relación entre los árbitros y los medios de comunicación.

 

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