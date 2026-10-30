El piloto neuquino Lautaro de la Iglesia completó este viernes las dos sesiones de entrenamientos oficiales del Gran Turismo Italiano junto a sus compañeros, el italiano Andrea Cola y el húngaro Philippe Denes, a bordo del Lamborghini de Imperiale Racing, finalizando en los puestos 31 y 33, que se llevó a cabo en el mítico circuito de Mugello

Buenas sensaciones dejaron durante ambas prácticas, donde el trabajo se enfocó en la preparación para la carrera del domingo 1° de noviembre que se correrá desde las 09.50 (hora de la argentina) del domingo 1 de noviembre. La escudería utilizaró neumáticos usados y reservaron un compuesto nuevo para la clasificación de este sábado desde las 05.45 (hora de nuestro país)

La definición del campeonato será entre este sábado 30 de octubre y el domingo 1° de noviembre, en lo que será la cuarta y última fecha del calendario Endurance. De la Iglesia llegará después de subir al podio en las tres carreras disputadas hasta ahora: segundo en Misano, ganador en Monza y tercero en Imola. El neuquino queda así a una carrera de completar con posibilidades de título su primera temporada completa dentro del automovilismo europeo.

Cronógrama