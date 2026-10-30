Dakar 2027: Del 9 al 23 de enero en Portugal y Marruecos

Como respuesta a los recientes acontecimientos bélicos que se registaron en el Reino de Arabia Saudíta, el Dakar 2027 se disputará del 9 al 23 de enero entre Portugal y Marruecos, con la 49na edición de la competencia de rally raid más dura del mundo, sumado a las variantes Dakar Classic, la versión de energías renovables Dakar Future Mission 1000 y el programa de desarrollo Dakar Saudi Next Gen.

El encuentro será la primera fecha del Campeonato Mundial de Rally-Raid FIA y FIM. Tal como adelantó Campeones, largará en Loulé, distrito de Faro (Región de Algarve), en el Sur de Portugal, antes de cruzar a Marruecos, tener un día de descanso en Agadir y completar la competición en Marrakech.

Algarve tendrá el Prólogo y la Etapa 1° del rally marathon, mientras que en Marruecos se realizarán 11 Etapas para alcanzar 7.824 kilómetros de recorrido, de los cuales 4.341 km serán de especiales cronometradas. El viaje trasladará a la caravana por seis ‘bivouacs’.

El Mapa de la edición 2027

La experiencia portuguesa con estas carreras se reforzó durante las tres últimas temporadas del W2RC, gracias al Automóvel Club de Portugal (ACP), organizador de la fecha mundialista, que pasó por Loulé-Faro, en el estadio del Algarve, con capacidad para 30.000 espectadores. Este lugar será el del inicio de la 49ª edición del Rally Dakar. Posteriormente, se pondrá rumbo a Marruecos, un aliado histórico de la carrera. El Reino de Marruecos es un vasto territorio, todavía lleno de sorpresas, que se destaca por ser en un excelente terreno deportivo para el cross country.

Se cruzará el mar Mediterráneo de noche

La apertura del parque de asistencia será el 5 de enero en Loulé-Faro, las verificaciones administrativas y técnicas se llevarán del 6 al 8 de enero. La competición comenzará en Portugal el 9 de enero ,con el prólogo, antes de la primera especial al día siguiente. La etapa continuará con un enlace hasta el embarque marítimo con destino a Nador, Marruecos. La travesía de cruzar el Mar Mediterráneo se realizará durante la noche. Ya el 11 de enero, los participantes se dirigirán en enlace hasta Bouarfa y desde la región Oriental descenderá la carrera a lo largo de la Cordillera del Atlas, columna vertebral del Reino, pasando por Zagora y Agadir.

Llegará el turno de dirigirse al Sur, por el territorio del Sahara Occidental (controlado por Marruecos) y regresar a un campamento histórico como Smara, utilizado hace más de dos décadas. Posteriormente, casi en Dakhla, se alcanzará el punto más alejado de la carrera, respecto a su largada. Habrá un campamento Maratón Refugio allí, antes de emprender el camino hacia el Norte, otra vez por Smara y copiar la costa del océano Atlántico hasta Marrakech, destino final.

Este itinerario fue diseñado durante las últimas semanas, a partir de los conocimientos acumulados por los equipos de organización y una serie de reconocimientos. Los realizadores confirman que responde a los estándares habituales del mayor rally raid del mundo. En el día a día, la mayoría de las especiales oscilarán entre los 350 y los 500 kilómetros. Los desiertos de Marruecos, se sabe, contienen algunos de los más exigentes terrenos del mundo, tanto para pilotos y navegantes como para sus máquinas.