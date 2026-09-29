Después de varios retornos fallidos al club donde surgió, ahora sí Marcos Rojo podría regresar a Estudiantes de La Plata para la recta final de la Copa Libertadores. El zaguero de 36 años ya dio el sí para concretar el regreso al club en el que se formó, que tiene un cupo para incorporar por la lesión de Gabriel Neves, y ahora la pelota está del lado de la Academia y de Diego Milito, con el que el defensor apunta a tener una charla para concretar su salida de Avellaneda rumbo a UNO.

La situación ya era una realidad en la previa del encuentro entre Racing y Boca por Copa Argentina, pero se intensificó tras la eliminación del elenco de Avellaneda y la posterior salida de Juan Pablo Vojvoda como DT. Ante la necesidad de Estudiantes de incorporar un defensor para las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo debido a las suspensiones de Leandro González Pirez y Tomás Palacios, el nombre de Rojo es el principal apuntado y tanto el jugador como el Pincha ya tienen acordados los números. El club platense, además, está dispuesto a pagar un resarcimiento por los tres meses de contrato que todavía le quedan al futbolista en Avellaneda.

La dificultad está en la postura de Racing. La dirigencia, con Milito a la cabeza, deberá decidir si acepta liberarlo antes de tiempo a tres meses de la finalización de su contrato. El defensor es titular y uno de los referentes del plantel, además de tener un papel importante en el crecimiento de los juveniles Mateo Martínez y Gonzalo Escudero, dos centrales que están jugando sus primeros partidos y se han ganado un puesto en el once. Además, la Academia transita un momento complicado luego de quedar afuera de la Copa Argentina y estar en la parte baja de su zona del Torneo Clausura.

El plan de Rojo para concretar la vuelta

Por su parte y lejos de quedarse esperando, la idea de Rojo es buscar una charla mano a mano con Milito. El defensor entiende que una conversación directa con el presidente de Racing puede ser el camino para destrabar una situación que, después de la eliminación ante Boca, tomó una nueva dimensión. Su objetivo es resolver su futuro cuanto antes y ponerse a disposición de Estudiantes pensando en el cruce de semifinales, que se jugará en un par de semanas.

Rojo, en su único partido tras su vuelta a Estudiantes en 2020. (Foto: Fotobaires)

El tiempo también juega a favor del Pincha, ya que tiene hasta el 9 de octubre para realizar modificaciones en la lista de la Copa Libertadores. Si la negociación por Rojo se cayera por la negativa de Racing, la otra alternativa que maneja Estudiantes es la de Carlos Izquierdoz, de Lanús. Mientras tanto, el defensor deberá resolver en estas horas cómo logra su retorno a UNO, que sería la revancha de una trunca vuelta en 2020, donde solamente jugó un partido y debió retornar a Manchester United luego de que el fútbol se interrumpiera por la pandemia del COVID-19.