Messi ostenta una de las marcas más impresionantes del deporte: en 2012 anotó 91 goles en un año natural, cifra récord que logró jugando para el Barcelona. En ese año, marcó 59 goles en LaLiga española, 13 en la UEFA Champions League, 12 en partidos amistosos con la Selección argentina, cinco en la Copa del Rey y dos en la Supercopa de España. De esta manera superó el récord anterior de 85 goles en un año, establecido por Gerd Müller en 1972.

El rendimiento excepcional de 2012 le valió a Messi el Balón de Oro, galardón que ha ganado en ocho ocasiones, incluyendo cuatro consecutivos entre 2009 y 2012, destacándose como el mejor jugador del mundo.

Además, es el máximo goleador histórico de la Selección argentina con 122 tantos en 201 partidos, y acumula un total de 916 goles oficiales en su carrera, superando por 404 a Alfredo Di Stéfano como el máximo goleador argentino de todos los tiempos.

Lionel Messi consolida récords históricos en el fútbol

Un Messi que nunca baja los brazos y sigue con disciplina al éxito

En el Mundial 2026, Messi abrió la competencia con una actuación magistral, anotando cinco goles en sus primeros dos encuentros: tres contra Argelia y dos frente a Austria. Con estas conquistas, alcanzó y se afianzó como el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo, con un total de 18 goles.

Este récord se complementa con su condición de jugador con más partidos disputados en Mundiales, acumulando 28 encuentros desde su debut en Alemania 2006, pasando por Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, hasta la presente edición.