En una semana especial para él, Novak Djokovic se consagró campeón del ATP 500 de Beijing tras vencer al australiano Alex de Miñaur, que se retiró por una lesión cuando el serbio se imponía por 7-6 (3) y 1-0 en el segundo set. Tras el abandono de su rival, Nole alcanzó su séptimo título consecutivo en el China Open, el 102 de su carrera en un certamen donde mantiene un particular récord de 34 victorias y ninguna caída.

El partido tuvo un desarrollo muy equilibrado durante el primer set, que se definió en el tie-break. Ya durante ese parcial De Miñaur recibió atención médica y regresó a la cancha con el muslo izquierdo vendado. Luego de que Djokovic se impusiera en el desempate por 7-3, solamente se pudo disputar un game del segundo parcial antes de que el australiano decidiera abandonar definitivamente. La final duró poco más de una hora por la lesión del número 9 del ranking ATP en la zona de la ingle, consagrando así al serbio por séptima vez en la capital china.

Para Djokovic, el título significó más que un nuevo trofeo en un China Open que le sienta más que bien. A los 39 años, consiguió su primera consagración de la temporada y llegó a los 102 títulos de su carrera, quedando sólo a uno de Roger Federer. Además, extendió su récord perfecto en Beijing a 34 victorias en igual cantidad de partidos y se convirtió en el primer tenista de la historia en ganar al menos un título durante 21 temporadas consecutivas.

En la seminifinal, Nole se había impuesto en un desenlace insólito ante Daniil Medvedev, quien fue descalificado tras golpear con una pelota a un espectador, y hoy cerró una semana particular en el China Open que le traje su primer título del 2026 junto a otro capítulo para su extraordinaria carrera.