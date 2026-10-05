En un insólito final en las semifinales del ATP 500 de Beijing, Daniil Medvedev protagonizó una increíble descalificación después de golpear una pelota que impactó en el rostro de un espectador. El ruso, que perdía 7-5 y 5-3 contra Novak Djokovic, fue automáticamente eliminado del China Open cuando el serbio estaba a pocos puntos de cerrar el partido. El incidente le dio el pase automático a Nole a la final del torneo y la organización le quitó los puntos y el prize money al 5° del mundo.

Ya entrando en el epílogo, con Djokovic sacando para partido estando 5-3 y 15-15, se dio la insólita secuencia que terminó con la descalificación del ruso. Después de que Nole resolviera a favor el punto, Medvedev golpeó la pelota con frustración y esta impactó en un aficionado en las tribunas. Tras unos minutos en donde la persona debió salir de donde estaba sentada para dirigirse a la enfermería, el árbitro se dirigió al Pulpo para comunicarle que debía aplicar el Código de Conducta del reglamento de la ATP por "abuso de pelota" y descalificarlo.

“Fue un accidente al cien por cien”, afirmó Medvedev en la zona mixta después del encuentro, y explicó que intentaba evitar que saliera de la cancha después de que esta regresara picando hacia él. “Cuando vi el resultado, me sentí horrible. Espero que esté bien, porque nunca se sabe con este tipo de situaciones. Espero poder reunirme con él y compensarlo de alguna manera”, dijo el número 5 del mundo, que perderá los 200 puntos acumulados en el ATP 500 de Beijing y los 219.295 de premio acumulados.