Los años pasan, los rivales cambian, pero Novak Djokovic sigue escribiendo capítulos dorados en la historia del tenis. En el césped sagrado de Wimbledon, escenario de algunas de las páginas más gloriosas de su carrera, el serbio volvió a imponer su jerarquía para avanzar a los octavos de final del tercer Grand Slam de la temporada.

El ex número uno del mundo derrotó al francés Arthur Rinderknech en un encuentro exigente que tuvo momentos de máxima tensión. Tras más de tres horas de juego, el balcánico se impuso por 7-5, 6-4, 1-6 y 7-6 (4), demostrando una vez más que sigue siendo uno de los grandes candidatos a quedarse con la corona en Londres.

No fue un triunfo sencillo. Djokovic dominó los dos primeros sets con la autoridad de los campeones, pero Rinderknech reaccionó y lo sorprendió en el tercero con un contundente 6-1. Sin embargo, cuando el partido amenazaba con complicarse, apareció la experiencia del serbio para cerrar la historia en un ajustado tie-break y evitar una batalla aún más extensa.

La victoria tiene un valor extra para "Nole". Además de meterse entre los 16 mejores del torneo, evitó un posible cruce con el brasileño Joao Fonseca, uno de los jóvenes que más ruido viene haciendo en el circuito y que recientemente lo había eliminado en Roland Garros. La caída del sudamericano ante Roman Safiullin despejó el camino del serbio en la próxima instancia.

Ahora, Djokovic tendrá enfrente justamente al ruso Safiullin, una de las sorpresas de esta edición de Wimbledon. El desafío parece accesible en los papeles, aunque el serbio sabe mejor que nadie que en un Grand Slam no existen los partidos sencillos.

Con 39 años y una vigencia que asombra al mundo del deporte, Djokovic continúa persiguiendo un objetivo que agrandaría aún más su leyenda: conquistar su vigésimo quinto título de Grand Slam. Un récord que nadie logró alcanzar y que lo convertiría, una vez más, en dueño absoluto de una marca histórica.

Mientras las nuevas generaciones intentan tomar el control del circuito, el campeón serbio sigue enviando un mensaje contundente desde la Catedral del tenis: todavía está de pie, sigue compitiendo al máximo nivel y continúa siendo una amenaza para cualquiera que se cruce en su camino.