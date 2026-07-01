El tenis argentino está teniendo un Wimbledon para el olvido. Nueve de los 11 representantes se despidieron tempranamente del torneo de Londres después de perder sus estrenos. Sebastián Báez (57°), Juan Manuel Cerúndolo (42°), Thiago Tirante (55°), Canto Ugo Carabelli (59°), Marco Trungelliti (94°) fueron eliminados el lunes, a lo que se sumaron durante este martes, Francisco Cerúndolo (21°), Tomás Etcheverry (32°), Román Burruchaga (65°) y Nadia Podoroska (574°).

Además, Mariano Navone (38°) retomará este miércoles su duelo contra Flavio Cobolli (el italiano se impone por 1-6, 7-6 (5) y 6-3) y Solana Sierra (56°) se impuso en primera ronda.

Este martes, la derrota más inesperada fue la de Francisco Cerúndolo, que llegaba con altas expectativas al Grand Slam de pasto tras consagrarse en el tradicional ATP 500 de Queen's. Sin embargo, el español Jaume Munar (44°) lo borró de la cancha en su estreno y lo venció por 6-1, 6-4 y 6-3.

También, el platense Etcheverry, que atraviesa el mejor año de su carrera con título en Río de Janeiro incluido, no se hizo fuerte en césped y cayó en un duelo en el que era favorito por ranking contra el italiano Lorenzo Sonego (69°) por 6-4, 6-4, 6-7 (2) y 7-6 (4).

Por su parte, Burruchaga hizo su debut absoluto en el cuadro principal de Wimbledon pero la suerte no lo acompañó: se enfrentó al australiano Alex de Miñaur, #6 del mundo y uno de los candidatos. Burru luchó en el primer set y llegó al tie break, pero el oceánico lo ganó y a partir de ahí el porteño no pudo seguir haciendo fuerza: perdió por 7-6 (5), 6-1 y 6-0.

En tanto, la única que salió a la cancha por el cuadro femenino fue Podorska, que volvió a un torneo de esta categoría después de un año y medio (su última vez fue el Abierto de Australia 2025). Sin embargo, su regreso necesitaba de un batacazo para que sea con triunfo incluido: jugó contra la ucraniana Marta Kostyuk, 13 del mundo, la cual se impuso por 6-1 y 6-2 en apenas 55 minutos.

De esta manera, Argentina solamente tiene en segunda ronda a Solana Sierra (56 del mundo), que tendrá en un duro cruce con Coco Gauff (7 del mundo). Por otro lado, Navone, cuando retome su partido suspendido, puede ser el segundo argentino en la próxima ronda.