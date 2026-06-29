Comenzó la acción en el césped londinense y el vigente campeón Jannik Sinner se estrenó con victoria en Wimbledon 2026. El italiano, número 1 del mundo y defensor del título, inició su camino en el torneo más emblemático del tenis con un triunfo por 4-6, 6-3, 6-7 (6), 6-2 y 6-3 frente al serbio Miomir Kecmanovic.

El Zorro comenzó la defensa de su corona y, a pesar de ceder el primer set ante Kecmanovic por 6-3, se recuperó para ganar el segundo por el mismo marcador. En el tercer set, con una paridad máxima, llegó un golpe que luego lo haría reaccionar: el tiebreak terminó quedando para el serbio por 8-6. En ese parcial incluso hubo un susto durante el quinto game, ya que el italiano tuvo un resbalón que por un momento invitó a pensar que se había lesionado.

Aunque persisten dudas sobre su estado físico, con el recuerdo aún vigente de la descompensación que derivó en su eliminación en Roland Garros ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, Sinner dio un golpe de autoridad basado en su efectividad en el saque (finalizó con 31 aces) y su mentalidad para terminar llevándose el duelo. Implacable en el cuarto set, dos quiebres encaminaron un 6-2 sin atenuantes mientras que en el set decisivo, Kecmanovic cometió algunos errores en el sexto game que le otorgaron un quiebre clave al número 1 del mundo, que selló el triunfo con un 6-3.

Luego de superar su debut, Sinner perfila un camino favorable hasta unos posibles octavos de final contra el español Rafael Jódar. En semifinales, podría enfrentarse al serbio Novak Djokovic, uno de los grandes favoritos, o al alemán Alexander Zverev, reciente campeón de Roland Garros y uno de los candidatos a protagonizar.

Wimbledon 2026: Jannik Sinner como gran figura del primer día del torneo

La legión argentina que debuta

Marco Trungelliti fue el primer argentino en competir, pero quedó eliminado tras un intenso partido de casi cuatro horas contra el estadounidense Martin Damm. El encuentro se definió en varios tie breaks, con parciales de 7-6 (7-5), 6-7 (5-7), 7-6 (7-2) y 7-6 (7-5) a favor del norteamericano, quien avanzó a la segunda ronda.

Camilo Ugo Carabelli también se despidió temprano tras sufrir una lesión en el tobillo durante su partido contra el español Daniel Mérida. Aunque comenzó ganando los dos primeros sets por 6-4 y 6-3, una torcedura lo obligó a retirarse tras perder el tercero y estar 0-3 en el cuarto.

En tanto, Thiago Tirante y Solana Sierra aún esperan su turno para debutar. Tirante enfrentará al húngaro Fabian Marozsan, mientras que Sierra jugará contra la también húngara Anna Bondar, ambas citas programadas para la cancha 4.

Por su parte, Sebastián Báez, ubicado en el puesto 56 del ranking mundial, se medirá con el alemán Jan-Lennard Struff, y Juan Manuel Cerúndolo tendrá un duro compromiso frente al español Alejandro Davidovich Fokina, número 22 y reciente campeón en Mallorca.