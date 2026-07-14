La polémica por la violenta irrupción de un grupo de jinetes durante la Doble Apolo sumó un nuevo capítulo. Después de que las imágenes del ataque a corredores recorrieran las redes sociales, el Municipio de General Roca salió a fijar posición y dejó un mensaje contundente: la competencia tenía todos los permisos y el lugar donde ocurrió el hecho pertenece al dominio municipal.

La secretaria de Producción, Florencia Ghirardelli, confirmó que el conflicto se produjo en el Lote 10 del Área Natural Protegida Paso Córdoba y rechazó el accionar de quienes interrumpieron la carrera.

"Fue un acto que se repudia totalmente desde el Municipio. Sea quien sea, nunca pueden obrar así ante personas que están en un área de uso recreativo", sostuvo la funcionaria en diálogo con Radio Literal.ar.

La Municipalidad despejó una de las principales dudas

Uno de los ejes de la discusión después del episodio fue la situación de las tierras donde se registró el ataque. Sobre ese punto, Ghirardelli fue categórica.

"Son tierras municipales, en el Lote 10, que es donde específicamente sucedió este hecho. Se autorizó el recorrido teniendo siempre la precaución de que sea dentro de lo que son tierras municipales", afirmó.

Con esa definición, el Municipio sostuvo que el recorrido aprobado para la competencia se desarrollaba dentro de un sector fiscal y que había sido autorizado luego de cumplir el procedimiento administrativo correspondiente.

"Hizo las cosas bien de entrada"

La funcionaria también respaldó al organizador de la Doble Apolo, Alejandro Pellegrini, y aseguró que la carrera cumplió con todos los requisitos exigidos por la Municipalidad.

Según explicó, el expediente incluyó la presentación del recorrido, la evaluación ambiental, los seguros, los protocolos de seguridad y rescate y las condiciones necesarias para realizar el evento.

"Pellegrini, como organizador privado, hizo las cosas bien de entrada. Hay que sacarse el sombrero porque cumplió con todo", afirmó Ghirardelli.

Acompañarán las denuncias

Mientras avanza la investigación para determinar quiénes fueron los responsables de la agresión, desde el Municipio indicaron que todavía se analiza si las personas que participaron pertenecen efectivamente a la comunidad que reclama esas tierras o si se trató de un hecho aislado.

De todos modos, la funcionaria confirmó que la gestión municipal evaluará acompañar las acciones judiciales que impulse la organización.

"Me parece muy bien que el organizador haga la denuncia correspondiente. Desde el Municipio, lo hablaremos con los abogados y veremos cómo procedemos", señaló.

Buscan evitar que vuelva a repetirse

Tras el episodio, el Municipio también anunció que revisará los controles dentro del Área Natural Protegida Paso Córdoba.

Ghirardelli explicó que el lugar registra un crecimiento sostenido de visitantes desde la pandemia y aseguró que distintas áreas municipales trabajarán para reforzar la organización y prevenir nuevos episodios durante actividades deportivas y recreativas.