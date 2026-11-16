Tanto antes de finalizar el cotejo como a la finalización del mismo, el colectivo que trasladó al plantel de Alianza de Cutrall Co fue apedreado por parciales locales en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final -partido de vuelta- del Torneo Regional Federal Amateur 2026 entre Estudiantes Unidos y el elenco neuquino. Los incidentes se registaron en San Carlos de Bariloche, cuando el vehículo ingresó al estadio Bruno Tarrini y fue recibido a piedrazos por hinchas del equipo del sur de la provincia de Río Negro. El estadio se encuentral emplazado en calle John O'Connor 1190, en el poluso barrio Santo Cristo.

Como consecuencia del ataque, una de las ventanillas del micro quedó completamente destrozada. La situación generó preocupación en el marco de una jornada deportiva que tenía como atractivo la definición de la serie entre ambos equipos.

Desde los canales oficiales del Torneo Regional Amateur difundieron una imagen del estado en que quedó el vehículo y señalaron: “Así quedó el micro de Alianza de Cutral Có en Bariloche luego de su partido frente a Estudiantes Unidos, en el que el conjunto neuquino accedió a la Quinta Ronda”.

De esta manera, Alianza logró avanzar a la siguiente instancia de la competencia con un global de 4 a 0, aunque su paso por Bariloche quedó marcado también por los incidentes registrados antes del encuentro.