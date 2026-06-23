En un duelo importante para sus aspiraciones, Portugal golea 5-0 a Uzbekistán el Houston Stadium, por el Grupo K del Mundial 2026. Luego de los cuestionamientos del partido anterior, Cristiano Ronaldo se anotó en el marcador en la Copa del Mundo con el primero y el tercero, mientras que Nuno Mendes puso el segundo de tiro libre, el cuarto fue en contra del arquero Abduvokhid Nematov y la goleada fue completada por Rafael Leão. De esta manera, los de Roberto Martínez suman tres puntos que lo acercan a 16vos.

No dejó dudas Portugal, que desde el comienzo impuso condiciones ante una flojísima actuación de los Lobos Blancos y, tanto el equipo como Cristiano, lograron destrabar rápido el partido. Con un tanto de goleador nato, CR7 adelantó a los lusos a los 8 minutos luego de dos ocasiones anteriores. Poco después, Nuno Mendes sorprendió haciéndose cargo de un tiro libre y puso el 2-0 con un fuerte remate al palo de un sufrido Nematov. La única respuesta de Uzbekistán vino con un golazo de Aziz Ganiev, pero el mismo fue anulado por una falta previa. Rápidamente, Cristiano impuso nuevamente su jerarquía goleadora poniendo el 3-0 con el que fueron al descanso.

Se destapó. Cristiano marcó un doblete en la goleada de Portugal ante Uzbekistán. (Foto: X @i3merz)

Ya con el pleito definido, los portugueses comenzaron a manejar los tiempos, esta vez justificadamente a diferencia de lo hecho ante RD Congo. La vulnerabilidad de Uzbekistán le permitió igualmente generle más peligro (Cristiano tuvo ocasiones para anotarse algún gol más) y cayeron luego dos goles más. A los quince, el pobre Nematov terminó metiéndola contra su arco para estirar diferencias, mientras que en el final el ingresado Leão, con un golazo, puso cifras definitivas. Recuperación palpable de Portugal, que se aprovechó de los asiáticos y pone un pie en 16vos con CR7 recuperando la sonrisa.

Portugal 5-0 Uzbekistán, los goles

Tardó un partido, pero Cristiano Ronaldo llegó a la cita. El goleador de 41 años, que atravesó una semana de críticas tanto de propios como de extraños, apareció a los seis minutos para anotarse en esta Copa del Mundo. Luego de un desborde por derecha de João Cancelo, se desmarcó hacia el primer palo y, de primera, estableció la ventaja portuguesa.

A los 17 minutos llegó el segundo con un autor inesperado. Luego de una falta al borde del área, Cristiano tenía todos los números para patear el tiro libre, sin embargo apareció Nuno Mendes para ejecutar un zurdazo fuerte al palo del arquero que tomó desprevenidos a los uzbekos y establecer el 2-0.

Llegando al final de la primera mitad, y luego del tanto anulado a los uzbekos, apareció un contragolpe que le dio el doblete a Cristiano. La condujo Bruno Fernandes, que metió un buen pase entre líneas para dejar mano a mano a un CR7 que con un simple toque al segundo palo burló la salida de Nematov, estableciendo el 3-0 y su doblete.

A los 15 minutos de la segunda parte siguieron cayendo los goles y Uzbekistán dejó plasmada lo que está siendo una pobre primera presentación en un Mundial. Un córner de Bruno Fernandes al primer palo generó una serie de rebotes que terminó con el tanto en contra del Nematov luego del desvío en Abdukodir Khusanov. Gol en contra y mayor diferencia para los lusos, que encaminan su pase a 16vos.

Ya en los minutos finales de un encuentro totalmente definido el quinto tanto llegó desde el banco de suplentes. Nelson Semedo llegó al fondo por derecha, sacó un centro para Cristiano que un uzbeko desvió en el camino pero el balón le quedó a Leão, que con un estético remate al ángulo derecho puso cifras definitivas en el encuentro.

Golazo de Uzbekistán, anulado

Luego de la pausa de hidratación, los uzbekos sorprendían con un descuento inesperado que finalmente no contó. Ganiev sacó un derechazo espectacular desde afuera que se clavó en el ángulo derecho de Diogo Costa. Sin embargo, tras los festejos de los Lobos Blancos y las protestas de los jugadores portugueses, el árbitro Jalal Jayed revisó la jugada en el VAR y detectó una falta previa de Abbosbek Fayzullaev sobre Cancelo, por lo que el gol fue invalidado.

Formaciones:

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; João Félix, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Uzbekistán: Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustam Ashurmatov; Bekhruz Karimov, Odildzhon Khamrobekov, Otabek Shukurov, Sherzod Nasrullaev; Aziz Ganiev, Abbosbek Fayzullaev y Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

TV: TyC Sports, DSports y Disney+.

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos).

Estadio: Houston Stadium.

La previa

Lejos de las expectativas generadas por el plantel, la primera presentación portuguesa terminó en decepción y cuestionamientos tras no pasar del 1-1 ante RD Congo. Es por esto que Portugal está obligado a su primera victoria en el presente Mundial, para despejar rumores de internas dentro del plantel con Cristiano Ronaldo como apuntado. Luego del debut, se habló de malestar por parte del resto de las figuras con CR7, después de que João Neves dijera que "es uno más" dentro del grupo.

"Desde el primer día en Portugal, no ha habido un día sin ruido. Estamos en un Mundial, hay mucho ruido, forma parte de ver quién está con la selección y quién no, pero en el vestuario tenemos que mostrar actitud. Estamos enfocados, muy fuertes, y el grupo está más unido que antes de llegar al Mundial. El ruido no entra en el vestuario” , expresó Roberto Martínez en la previa.

Enfrente estará Uzbekistán, elenco que en su debut cayó por 3-1 ante Colombia. Con la misión de repetir lo que hizo RD Congo, el elenco asiático quiere dar otra sorpresa en la zona y llegar con chances al último cotejo. El entrenador Fabio Cannavaro expresó que su equipo debe tener cuidado contra la capacidad colectiva del rival, y no centrarse solo en Cristiano Ronaldo: "Sabemos que nos enfrentamos a un equipo muy fuerte, pero no le tememos. Intentaremos mostrar el mejor fútbol posible y luchar hasta el final del partido”, dijo el italiano.