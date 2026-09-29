En el primer encuentro como local luego de conseguir el Mundial 2026, España le ganó 4-1 a Croacia por la segunda jornada de la UEFA Nations League. Con dos goles de Lamine Yamal, otro de Marc Pubill y uno de Nico Williams sobre el cierre (hubo empate transitorio de Dion Beljo para los croatas) la Roja estrenó ante su gente del título de campeón en el Ramón Sánchez Pizjuán con triunfo, subiéndose a la cima del Grupo A3 sumando seis sobre seis.

Luego de la gran victoria en Wembley ante Inglaterra por 3-2 en la jornada inicial, la Nations League asoma como un nuevo objetivo para una España que quiere seguir extendiendo su etapa ganadora. En la última edición, los de Luis de la Fuente perdieron en la final ante Portugal, por lo que buscarán revancha en el nuevo certamen buscando repetir el título logrado en 2023. Con estos tres puntos, el conjunto ibérico tiene 6 puntos en el Grupo A3, en tanto que Croacia se queda en 3 luego de su victoria ante República Checa, que quedó en último lugar tras caer 0-2 ante los ingleses.

España 4-1 Croacia, los goles

Pasado el primer minuto de juego, España golpeó en la primera acción del encuentro con una muy buena jugada colectiva. Recibió por el medio Álex Baena y alcanzó a puntearla antes de la marca rival cuando se fue hacia el medio. La pelota fue en dirección a Fermín López, que la dejó pasar inteligentemente para que Lamine Yamal ejecute un gran disparo colocado al segundo palo que se transformó en el 1-0 español.

Pese al dominio español, a los 28 minutos de juego llegó un inesperado empate por parte de Croacia en su primer avance serio. Iván Perišić recibió sobre la izquierda, se perfiló y sacó un centro cerrado para que Beljo anticipe aprovechando su altura y, de cabeza, establezca el sorpresivo 1-1 de los Vatreni.

Pero la reacción de España fue inmediata y no dio tiempo a nada. Desde la salida de un córner, Lamine Yamal recibió en corto, desbordó por la derecha y sacó un centro pinchado al que Pubill llegó libre por el medio para cabecear a la red y restablecer la ventaja de la Roja en el Ramón Sánchez Pizjuán.

En la segunda mitad, cuando España parecía dormir un poco el partido con el toqueteo que forma parte de su estilo, llegó el tercer tanto. El ingresado Pedri encontró en profundidad el desmarque de Lamine Yamal, que se acercó al arco y, con poco ángulo, puso la pelota entre el poste izquierdo de Livaković y el arquero para el 3-1.

Ya muy cerca del final, los que entraron desde el banco crearon el tanto que selló la goleada. La inició Rodri Hernández, hoy entrando como suplente y su pase filtrado derivó en la descarga de Mikel Merino para Williams, que controló, eliminó a un rival y sacó un zurdazo que fue imposible para el arquero.

Victoria contundente para los dirigidos por De la Fuente, que extienden su invicto a nada menos que 40 partidos y siguen su marcha triunfal. Son seis puntos sobre seis jugados en el inicio de esta Nations League para los ibéricos, líderes del Grupo A3, que buscarán seguir con puntaje ideal cuando reciban a República Checa, último de la zona, el próximo sábado, mientras que el martes jugarán nuevamente ante Croacia, pero esta vez en Zagreb.

España completó una goleada sin atenuantes ante Croacia. (Foto: EFE)

Livaković salvó a Croacia

Apenas un par de minutos después, la Roja estuvo a punto de poner el segundo con otra acción colectiva que terminó en los pies de Baena. Luego de recibir un centro atrás de Marc Cucurella, el mediocampista del Atlético Madrid remató de primera y obligó a Dominic Livaković a realizar una gran atajada para evitar el 0-2.