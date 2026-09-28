En uno de los partidos principales de la jornada, Francia le gana 1-0 a Bélgica por la segunda fecha de la UEFA Nations League. Les Bleus, que se habían impuesto en su primer encuentro, se lleva un triunfo clave en el Stade Roi Baudouin de Bruselas gracias al golazo de Michael Olise y sin la presencia de Kylian Mbappé, lesionado en el duelo ante Turquía, y por ahora lidera en soledad el Grupo A1 de la competencia con puntaje ideal.

Los dirigidos por Zinedine Zidane habían tenido las mejores ocasiones en un partido muy parejo, con dos disparos en los postes, uno por tiempo. Primero, Desire Doué explotó el travesaño después de una jugada individual impresionante, mientras que en la segunda etapa Lucas Da Cunha, uno de los 'nuevos' que el DT ha metido en el once, sacó un tiro de media distancia que dio en la base del palo.

Sin embargo, cuando el duelo se destinaba a terminar sin goles, apareció la inspiración individual de un Olise que ingresó como suplente para entregarle los tres puntos al equipo galo. El delantero del Bayern Múnich la controló hacia adelante con el hombro e inició una carrera imparable para los defensores belgas culminada con un remate bajo a colocar que se transformó en el 1-0 que le dio la victoria a Francia.

De esta manera, Les Bleus suman seis puntos sobre seis posibles en la nueva etapa de Zidane al frente del seleccionado y comandan en soledad el Grupo A1. Su próximo compromiso será recibiendo a Italia el próximo viernes, en tanto que el lunes volverá a verse las caras con Bélgica, pero esta vez haciendo de local.

Mbappé fue baja por lesión

El capitán de Francia no estuvo en el duelo ante los Diablos Rojos debido a su salida por lesión en la victoria 1-0 ante Turquía donde casualmente el crack francés anotó el único tanto del encuentro. El parte médico de Real Madrid habló de una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda, por lo que quedó desafectado de la concentración francesa y continuará su recuperación en Madrid.