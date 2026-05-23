Dolor en el básquet neuquino por el asesinato de Khapri Alston en Estados Unidos: lo balearon a la salida de un bar

El básquet de Neuquén recibió con conmoción la noticia del fallecimiento de Khapri Alston, el pivote estadounidense de 31 años que fue asesinado en un bar de Dolton, en Chicago, Estados Unidos. El jugador dejó una fuerte huella en el Club Centro Español de Plottier durante su paso por la Liga Argentina con la camiseta del Torito.

“Te recordaremos como el gran jugador y la gran persona que fuiste, dejando una huella en nuestro club y en todos los que compartieron cancha con vos. Uno de nuestros grandes extranjeros del Torito. QEPD”, expresaron desde Centro Español en sus redes sociales al despedir a Khapri Alston.

El pivote estadounidense fue una de las figuras del equipo neuquino en la temporada 2017-18 de la Liga Argentina, campaña en la que el Torito alcanzó las semifinales de la Conferencia Sur.

Una balacera a la salida de un bar

Según medios internacionales, fue asesinado a la salida de un bar en la ciudad de Dolton, en las afueras de Chicago, tras una pelea durante la noche del jueves. El basquetbolista de 31 años se encontraba junto a su pareja cuando ocurrió el enfrentamiento, recibiendo horas más tarde un disparo en las cercanías de East 115th Street y South Martin Luther King Drive.

El pivot, figura del Centro Español del 2017, llegó como uno de los dos extranjeros cuando, cuando el conjunto de Plottier debutó en la segunda categoría del básquet nacional. De trote pesado y porte diferente, en relación a los americanos que llegaban, Khapri se convirtió en uno de los más queridos, a base de buen juego y puntos bajo el poste.

El dolor de dirigentes y excompañeros

“Se fue ganando el cariño de todos con el paso de los días y los partidos. Era determinante en todos los sentidos y nos potenció como equipo con jugadas extraordinarias”, expresó Mario Sepúlveda, el capitán de Centro Español de aquella temporada.

Además, lo recordó como una persona tímida, que hablaba poco español, pero que igualmente se sumaba a cada encuentro y a las bromas del grupo. “Se metió en la comunidad porque la gente lo veía caminar por la calle y disfrutar de Plottier, siempre tenía con quién compartir”, señaló.

“Queda el mejor recuerdo de un chico que dejó todo buscando su sueño de competir y que acá encontró no solo un club, sino también una familia”, concluyó.

Por su parte, Matías Resa, presidente de Centro Español, también recordó a Khapri Alston con mucho afecto. El dirigente destacó que fue el primer extranjero en llegar al club y remarcó la huella que dejó dentro y fuera de la cancha.

“Era una persona muy tranquila y siempre positiva. Estaba al servicio del equipo y jamás generó un problema. Es una pena enorme lo que pasó porque nos quedó una gran relación y dejó una marca importante en el club y en la gente”, expresó.

Además, Resa lo definió como “un tremendo jugador y una gran persona”, y aseguró que su paso por Plottier sigue muy presente en quienes compartieron aquella etapa del Torito en la Liga Argentina.

El exjugador de Centro Español murió tras ser atacado en un bar de Dolton, Chicago.

En su carrera jugó en Chile, donde logró el título en Valdivia siendo MVP, ascendió con Peñarol en Uruguay, y también se desempeñó en Bolivia, Indonesia y Gran Bretaña. Su último equipo fue el Chicago Fury, equipo de la liga semiprofesional ABA de Estados Unidos.

La familia exige justicia. Si bien los responsables fueron identificados, se teme por que la causa quede impune, por influencias políticas del acusado.