La Conferencia Sur de la Liga Federal de Básquet tiene dos sólidos líderes: Centro Español y Pérfora de cortan en la cima en la recta final de la fase regular. El Torito festejó en casa ante Roca, mientras que el verde se llevó un triunfazo desde Regina.

Con Emilio Santana como goleador con 27 puntos, Español superó al Deportivo Roca en El Templo por 85-72, quedando con racha de 8 triunfos y 1 derrota.

EL Torito tomó el mando del juego promediando el segundo cuarto, y tras un 16-20 en el primer, se fue al descanso arriba 41- 36. En el tercero sacó más ventaja y dejó casi todo resulto con un 71-57.

Español volvió al triunfo en casa y lidera en la Liga Federal

Por el mismo carril de líderes transita Pérfora. En un partidazo que se definió en suplementario, el verde se llevó la victoria ante Atlético Regina por 91-89. Cuando parecía que quedaba todo para el local, apareció Candia para el verde y estirar 5 minutos más donde la experiencia de la visita prevaleció en momentos claves.

Con la victoria, el conjunto de Plaza Huincul llega a los 8 triunfos y 1 derrota, y ahora tendrá la gran revancha el jueves 30 a partir de las 21hs, cuando en Plottier se enfrente con entro Español, donde se determina quien quedará como único líder.

Posiciones: Español 8-1, Pérfora 8-1, Independiente 6-2, Plottier 5-3, Deportivo Roca 2-6, Pacífico 3-6, Atlético Regina 2-7, Petrolero 0-9.