Se jugaron dos cotejos de una nueva fecha de la Liga Federal de Básquet. Centro Español de Plottier superó a Pacífico como visitante por 69-68 y sigue como escolta de Perfora en la Conferencia Sur, a pocas jornadas de terminar la fase regular. Además, Independiente festejó en La Caldera.

En un emocional cotejo, parecía que el triunfo quedaba para Pacífico de local, pero un una ráfaga final, el conjunto de Plottier lo remontó y a pocos segundas de terminar, Emilio Santana metió un triple que lo dejó arriba, posesión siguiente defendió con todo, y se llevó la victoria.

Los parciales fueron cambiantes, Español se fue arriba en el primero 16-22, pero al descanso el dominio era del decano 39-33. Mantuvo diferencias en el tercero, y en el último, con goleo bajo; fe español el que se lo llevó 10-17.

Gran noche de Santana, quien apareció con triples claves, aportando 28 puntos. Casacchia aportó 13. En el local; Vázquez convirtió 19, Roumec y Soria 13.

Drazen Sinigoj fue el goleador de la noche en La Caldera para Independiente- Foto Pablo Chagumil

Independiente festejó en La Caldera

En simultáneo, el rojo dejó el triunfo de local ante el Deportivo Roca por 59-52, manteniéndose como tercero de la Conferencia Sur.

El trámite fue siempre favorable para el equipo de García, quien tomó el mando en el primer cuarto por 22-13, y supo controlar las acciones hasta el final.

Drazen Sinigoj fue el goleador de la noche con 17 puntos, Joaquín Marcón aportó 11. En la visita, Sagarzazu aportó 13, mientras que Montero y Fernández convirtieron 12.

Posiciones: Pérfora 9-1, Centro Español 9-2, Independiente 8-2, Plottier 5-4, Pacífico 4-7, Deportivo Roca 3-7, Regina 2-8, Petrolero 1-10.