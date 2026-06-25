El vóley argentino atraviesa una jornada de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Daniel Castellani, una de las figuras más importantes en la historia de este deporte en el país.

La noticia fue comunicada oficialmente por la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), que expresó su acompañamiento a familiares, amigos y allegados del exjugador y entrenador. “Lamentamos comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani luego de una larga lucha contra una grave enfermedad”, señaló la entidad.

Castellani fue un emblema del vóley nacional. Capitán de la Selección Argentina, integró una generación histórica que dejó su huella en el plano internacional, con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y el tercer puesto en el Mundial de 1982 como algunos de sus principales logros dentro de la cancha.

Con el paso del tiempo, su legado se extendió también como entrenador, tanto en el país como en el exterior. En los últimos años, además, continuó vinculado al desarrollo del vóley argentino a través de clínicas, capacitaciones y proyectos de formación, donde compartía su experiencia con nuevas generaciones de jugadores y entrenadores.

Su figura también tuvo presencia reciente en la región patagónica: el año pasado encabezó actividades y clínicas en distintas localidades de Neuquén, como San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura, donde dejó una fuerte impresión en el ambiente deportivo local por su cercanía y vocación formativa.

Más allá de los resultados y los títulos, Castellani será recordado como uno de los grandes referentes del vóley argentino, un formador constante y una voz respetada dentro del deporte, tanto por sus conocimientos como por su compromiso con el crecimiento de la disciplina.