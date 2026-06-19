Con la presencia de autoridades provinciales, dirigentes deportivos y referentes de la disciplina, se realizó la presentación oficial del Campus Araucanía de Vóley 2026 una propuesta impulsada por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes, junto con la Federación Neuquina de Vóley. El campus comenzó este jueves y está destinado a fortalecer la preparación de los seleccionados neuquinos que representarán a la provincia en los Juegos Binacionales de la Araucanía 2026.

De la presentación participaron la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone; el subsecretario de Deportes, Ignacio Russo y el ex jugador de vóley Leonardo Patti, quien acompaña la iniciativa con su asesoramiento técnico.

Durante el encuentro se destacó la importancia de generar espacios de formación, evaluación y entrenamiento que permitan potenciar el desarrollo de los jóvenes talentos de la provincia y consolidar el trabajo de los seleccionados neuquinos de cara a una de las competencias juveniles más importantes de la Patagonia.

Codermatz destacó que "para el Gobierno de la Provincia el deporte es una prioridad, hay mucha inversión detrás de esto y muchos programas en los que se están trabajando". En este sentido, mencionó la infraestructura existente, las obras en marcha y otras planificadas, como el plan de natatorios olímpicos y semi olímpicos, centros deportivos, además del programa de Clubes Sociales con aportes de 50 millones a 104 clubes de la provincia, las becas deportivas, el programa de fortalecimiento para dirigentes y entrenadores y la recientemente aprobada ley de acompañamiento a las trayectorias educativas de los deportistas de mediano y alto rendimiento.

"Estamos trabajando mucho para desarrollar el deporte más allá de lo competitivo como herramienta de desarrollo, de contención y de prevención", agregó.

El subsecretario de Deportes, Ignacio Russo y el ex jugador de vóley Leonardo Patti en el lanzamiento del Campus de Voley

El Campus Araucanía de Vóley se desarrolla durante jueves y viernes en Ciudad Deportiva y en el gimnasio de la Epet Nº 20, reuniendo a unos 40 deportistas que integran las preselecciones provinciales femenina y masculina. La propuesta contempla entrenamientos específicos, evaluaciones físicas y espacios de trabajo técnico coordinados por profesionales de la secretaría de Deportes y de la Federación Neuquina de Vóley.

En esta edición, el campus representa el primero de cuatro encuentros programados durante el año con el objetivo de fortalecer el proceso de preparación de los equipos que competirán en la XXXIII edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía, que tendrán como sede la Región de Los Ríos, en Chile.

“Este campus es una muestra del trabajo articulado que venimos impulsando para acompañar el crecimiento de nuestros deportistas y brindarles herramientas para que lleguen de la mejor manera a una competencia tan importante como los Juegos de la Araucanía”, destacó Villone durante la presentación.

Por su parte, Patti valoró la posibilidad de colaborar con el desarrollo del vóley neuquino y resaltó el compromiso de los jóvenes convocados para integrar el proceso de selección provincial.

La iniciativa también contempla jornadas abiertas a la comunidad, con el propósito de acercar el trabajo de los seleccionados provinciales a entrenadores, deportistas y público en general, promoviendo el crecimiento de la disciplina en toda la provincia.