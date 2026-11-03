Mientras el mundo del fútbol sigue conmocionado por la muerte de Jesús de Miguel después de sufrir un fuerte choque durante un partido, el involuntario protagonista de este desenlace puede afrontar consecuencias legales. Se abrió una investigación judicial en España sobre Jesús Owono, el arquero del FC Andorra que protagonizó la acción y éste podría tener consecuencias penales si se demuestra que incurrió en una imprudencia grave, aunque por el momento no existe una determinación judicial sobre su responsabilidad.

El artículo 142 del Código Penal español establece penas de entre uno y cuatro años de prisión para quien cause la muerte de otra persona por una imprudencia grave. Además, si se considera que existió imprudencia profesional, puede sumarse una inhabilitación especial para ejercer la profesión durante un período de tres a seis años. Sin embargo, para que esas sanciones puedan aplicarse será necesario establecer las circunstancias del impacto y determinar si la conducta de Owono excedió los riesgos propios de una disputa deportiva.

La Policía Nacional, a través del Grupo de Homicidios, abrió actuaciones para esclarecer lo ocurrido durante el encuentro disputado en Tenerife. El caso quedó bajo supervisión judicial, aunque la apertura de la investigación no implica que se haya comprobado la existencia de un delito ni que Owono sea penalmente responsable. También se analizarán las circunstancias de la asistencia médica que recibió De Miguel después del choque.

Mensajes de odio hacia Owono

En estas horas más que difíciles para el arquero luego del trágico choque contra De Miguel, ni bien se supo la noticia del deceso del delantero los comentarios negativos, muchos de ellos con insultos de odio y racismo, no tardaron en caerle a un Owono que decidió cerrar sus redes sociales. Según medios de España, el arquero pretende disculparse públicamente con la familia del delantero antes de realizar cualquier manifestación pública. Por lo pronto, sus cuentas han sido cerradas a causa de la ola de mensajes que la gente empezó a enviarle agrediéndolo tras la fatal situación que protagonizó.