La muerte de Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife que falleció a los 30 años luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio tras un violento choque en pleno partido, provocó una enorme conmoción en el fútbol español. Pero la tragedia también golpeó profundamente a Jesús Owono, el arquero del FC Andorra que protagonizó el impacto y que ahora tomó una determinación personal para atravesar este difícil momento.

Según reveló el periodista Iván Álvarez en el programa El Partidazo de COPE, el guardameta se encuentra muy afectado por lo sucedido. Desde el entorno del conjunto andorrano remarcaron que nunca existió intención de lastimar al delantero y describieron el episodio como una acción que salió “terriblemente mal”. La noticia del fallecimiento generó un profundo dolor en el plantel, que todavía intenta asimilar lo ocurrido.

Durante las horas posteriores al accidente, Owono siguió de cerca la evolución médica de su rival. Mientras Jesús de Miguel permanecía internado en terapia intensiva, el arquero recibía información sobre su estado de salud a través del delegado y de los integrantes del cuerpo médico del Andorra. La incertidumbre se mantuvo hasta que se confirmó la peor noticia: el atacante había muerto este martes.

Sin embargo, la repercusión del episodio también tuvo consecuencias para el futbolista ecuatoguineano fuera de la cancha. Durante el encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, algunos simpatizantes del Tenerife lo insultaron desde las tribunas y llegaron a gritarle “asesino”. Después, cuando comenzaron a multiplicarse los mensajes agresivos en las plataformas digitales, Jesús Owono decidió cerrar su cuenta de Instagram para evitar continuar expuesto a los ataques.

Pero esa no fue la única determinación que tomó el arquero después de conocer el fallecimiento. De acuerdo con la información difundida por COPE, Owono tiene la intención de comunicarse personalmente con la familia de Jesús de Miguel o con alguna persona de su círculo más cercano para transmitirle sus condolencias y expresar su acompañamiento.

La intención del futbolista es que ese primer acercamiento se produzca en privado y sin exposición mediática. Por ese motivo, prefiere esperar el momento adecuado antes de realizar cualquier declaración pública sobre el episodio. Su prioridad sería poder hablar directamente con los seres queridos del delantero y hacerles llegar su pesar por la tragedia.

Duro momento para Jesús Owono

El accidente ocurrió durante el tiempo de descuento del encuentro entre Tenerife y FC Andorra, cuando el marcador estaba 2-2. En el minuto 96, Owono salió de su área para disputar una pelota aérea y terminó impactando con su rodilla contra el pecho de De Miguel. El árbitro expulsó al arquero y el partido quedó suspendido mientras los médicos asistían al atacante, que fue trasladado de urgencia al hospital.

Finalmente, pese a los esfuerzos médicos, Jesús de Miguel murió a los 30 años, dejando una profunda tristeza en sus compañeros, familiares y en todo el fútbol español. Mientras ambos clubes atraviesan el duelo, la situación de Jesús Owono también quedó marcada por las consecuencias emocionales de una jugada que terminó de la peor manera.