El tenis argentino atraviesa horas de profundo dolor: Luisana Schönberger, de 16 años y una de las jóvenes promesas del deporte nacional, murió en un violento choque ocurrido en la de Eldorado, Misiones, donde viajaba como acompañante en un automóvil que impactó contra otro vehículo y luego se estrelló contra un árbol.

El accidente ocurrió el pasado fin de semana sobre el kilómetro 10 de la avenida San Martín, la principal de la ciudad misionera. Según la reconstrucción realizada por los investigadores a partir de las cámaras de seguridad, el Volkswagen Gol en el que se trasladaba la adolescente era conducido por Renzo Retamozo, de 20 años y quien también perdió la vida.

El auto circulaba a alta velocidad detrás de un Ford Escort. Las imágenes que ya forman parte del expediente muestran que el conductor del Escort logró esquivar a un Toyota Corolla que avanzaba a menor velocidad. Retamozo, en cambio, no pudo evitar el impacto y chocó violentamente contra la parte trasera del Corolla. Tras la colisión, el Gol quedó fuera de control, cruzó hacia la vereda opuesta y se estrelló contra un árbol.

Comunicado de la Asociación Argentina de Tenis

Schönberger viajaba en el asiento delantero y murió en el acto como consecuencia de las heridas sufridas, al igual que el conductor. En el asiento trasero se encontraban otros tres jóvenes que fueron trasladados de urgencia al Hospital SAMIC con lesiones de distinta gravedad.

Según informó el centro de salud, un adolescente de 17 años permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva en estado crítico y con pronóstico reservado. Otro joven de 20 años tiene un traumatismo de macizo facial y fractura de húmero, aunque se encuentra estable. En tanto, una adolescente de 16 años presenta fracturas de húmero y de columna lumbar, y evoluciona de manera favorable.

El auto en el que viajaba la tenista se estrelló contra un árbol. Ella y el conductor murieron en el acto Foto: Misionesonline.net

Medios locales informaron que los ocupantes del vehículo regresaban de celebrar el triunfo de la Selección argentina frente a Suiza en el Mundial: en la luneta trasera del automóvil llevaban una bandera nacional.