La arenga que para muchos hinchas argentinos forma parte del folklore mundialista se transformó en un límite dentro de la familia de Enzo Fernández. En la previa de la semifinal entre la Selección Argentina e Inglaterra, Valentina Cervantes contó por qué no deja que sus hijos salten ni canten contra el país europeo.

La explicación sorprendió porque el partido despierta una carga especial para los argentinos, pero en su casa la situación se vive con otros matices. La pareja del mediocampista explicó que sus hijos tienen un vínculo cotidiano y afectivo con Inglaterra, ya que la familia está instalada allí desde hace varios años por la carrera del futbolista.

En diálogo con Aires de Santa Fe, Valentina Cervantes se refirió puntualmente a Benjamín, su hijo menor, y al motivo por el que decidió no permitirle sumarse a una de las canciones más escuchadas en la tribuna argentina. “A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá así que no lo dejamos saltar tampoco”, expresó entre risas.

La frase hacía referencia al clásico canto “el que no salta es un inglés”, que suele aparecer en los partidos de la Selección Argentina. Si bien lo mencionó con humor, para Valentina, el contexto familiar cambia la manera de vivir esa arenga, porque no se trata simplemente de una rivalidad futbolera, sino de un país que forma parte de la historia de sus hijos.

La situación también alcanza a Olivia, la hija mayor de la pareja, quien asocia Inglaterra con su vida diaria. “Olivia también. Ella dice ‘es donde yo vivo’. Son niños y lo hablan de un lado inocente, así que para ellos también es raro”, explicó Valu Cervantes, intentando mostrar que la reacción de los chicos no nace desde una postura política ni deportiva, sino desde la naturalidad de su propia experiencia.

Lejos de alimentar la polémica, Valentina Cervantes buscó bajar el tono y remarcar que en su familia el partido se vive con emoción, pero sin hostilidad. “El partido nosotros lo vivimos así... Inglaterra es el lugar en donde vivimos desde hace tres años. Va a ser un encuentro muy lindo”, aseguró, en la antesala de un cruce cargado de expectativa.

Cuando le plantearon que no se trataba de una enemistad, ella coincidió y volvió a destacar el lugar que Inglaterra ocupa en la vida familiar. “No, cero. También es un país que a nosotros nos dio mucho”, afirmó. Sus palabras abrieron una fuerte discusión entre quienes entienden el cuidado hacia sus hijos y quienes consideran que, frente a la Selección Argentina, el folklore futbolero debería imponerse.