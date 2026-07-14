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Major League Soccer

La nueva campaña de la MLS para el regreso de la temporada de fútbol

La liga norteamericana de fútbol se reanudará el 16 de julio tras el receso por el Mundial y lanzó un video en redes sociales para promocionarlo.  

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 14 de julio de 2026 a las 17:41
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La Major League Soccer arrancará este viernes la temporada 2027

La Major League Soccer (MLS) lanzó una campaña anunciando el regreso de la liga tras el receso por el Mundial y aprovechó el interés por la competencia disputada en Estados Unidos, México y Canadá para atraer mayor cantidad de público.



La campaña, que fue difundida en las redes sociales de la corporación, cuenta con un video en el que reúne a los 30 equipos participantes y aprovecha la presencia de futbolistas de renombre como el argentino Lionel Messi, Son Heung-Min y Tim Ream.

Además incluye a otras figuras relacionadas con el fútbol norteamericano como David Beckham, copropietario del Inter Miami, Kevin Durant, accionista minoritario del Philadelphia Union, y Matthew McConaughey, copropietario del Austin FC.



La liga se reanudará el viernes 17 de julio, a solo dos días poco antes de la final de la Copa del Mundo 2026.

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