La Major League Soccer (MLS) lanzó una campaña anunciando el regreso de la liga tras el receso por el Mundial y aprovechó el interés por la competencia disputada en Estados Unidos, México y Canadá para atraer mayor cantidad de público.







La campaña, que fue difundida en las redes sociales de la corporación, cuenta con un video en el que reúne a los 30 equipos participantes y aprovecha la presencia de futbolistas de renombre como el argentino Lionel Messi, Son Heung-Min y Tim Ream.

Además incluye a otras figuras relacionadas con el fútbol norteamericano como David Beckham, copropietario del Inter Miami, Kevin Durant, accionista minoritario del Philadelphia Union, y Matthew McConaughey, copropietario del Austin FC.







La liga se reanudará el viernes 17 de julio, a solo dos días poco antes de la final de la Copa del Mundo 2026.