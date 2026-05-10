Este domingo en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital podrás vivir a pleno los partidos del arranque de los play off del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, así como una nueva presentación de visitante de Deportivo Rincón en el Torneo Federal A.

Por las emisoras del grupo periodístico de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti se vivirá todo el fútbol

Deportivo Rincón disputará su cuarto partido como visitante ante los mendocinos de Huracán Las Heras, uno de los equipos más populares de la provincia cuyana, en el marco de la séptima fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026. El duelo será transmisión por la corporación periodística de la capital provincial, con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la operación técnica de Jóse Ramón Paredes y el respaldo de todo el equipo Grito Sagrado.

El domingo, habrá cuatro partidos más que se iiradiarán por Mitre Patagagonia 90.5 desde las 14 y hasta las 19 se podrán escuchar los partidos de los play off del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional entre RosarioCentral ante Independiente de Avellaneda, que jugarán en el Gigante de Arroyito a las 15 y a continuación el cotejo entre Estudiantes de La Plata frente al Racing Club de Avellaneda que tiene horacio de inicio a las 17.

Posteriormente, ya por todas las radios, pegado al partido de Huracán Las Heras ante Deportivo Rincón, en AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti, uno de los platos fuertes del fin de semana, ya que en Monumental de Núñez, River Plate recibirá a San Lorenzo de Almagro, en uno de los cotejeos más atractivos del fin de semana.