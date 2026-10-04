La sexta y última fecha de la fase de grupos del Torneo Regional Federal Amateur en la Región Patagónica tendrá una jornada cargada de emociones. Este domingo se conocerán los equipos que avanzarán a los octavos de final, con protagonismo de los conjuntos de la zona y dos definiciones mano a mano que prometen máxima tensión.

En un mega domingo cargado de fútbol. Las miradas estarán puestas principalmente en las zonas 11 y 12, donde todavía quedan lugares por definir y los equipos regionales afrontarán verdaderas finales.

En el Grupo 11 hubo un giro importante durante la semana. Deportivo Roca protestó el partido ante San Patricio del Chañar y obtuvo los puntos, decisión que modificó las posiciones de la zona. Con este fallo, el conjunto rionegrino alcanzó la clasificación y quedó como líder, mientras que San Patricio bajó al segundo lugar y deberá jugarse el pase en un mano a mano frente a La Amistad.

El encuentro se disputará desde las 15 horas, con arbitraje de Emilio Cubría, y tendrá todos los condimentos de una final. El Santo llega con 8 puntos, mientras que La Amistad suma seis, por lo que las cuentas son claras: el que gana clasifica, mientras que el empate favorece a San Patricio, que conservará la segunda posición.

Por su parte, Deportivo Roca, ya clasificado, visitará desde las 15 a Unión Alem Progresista de Allen, en un partido que servirá para cerrar su participación en la fase de grupos y buscar asegurarse el primer puesto.

San Patricio y La Amistad definen un clasificado

Independiente y Alianza, por todo en la zona 12

La otra gran definición estará en Neuquén. Todas las miradas estarán puestas en La Chacra del Rojo, donde Independiente recibirá a Alianza Cutral Có desde las 16:30, en un duelo que definirá buena parte del futuro de ambos. El Celeste de Cutral Có llega como líder con nueve puntos, mientras que el Rojo neuquino marcha segundo con ocho unidades.

El escenario también es claro: el ganador se quedará con el primer puesto y la clasificación. Si hay empate, Alianza asegurará su boleto a la siguiente instancia, mientras que Independiente deberá esperar el resultado del otro encuentro de la zona. Ulises Jerónimo impartirá justicia.

En simultáneo, desde las 16:30, Río Grande recibirá a Maronese en Ciudad Deportiva, con Martín Molina como juez principal. El Dino llega obligado a ganar para mantener sus chances de clasificación, mientras que Río Grande ya no tiene posibilidades de avanzar.

Así, la zona 12 tendrá una definición a dos canchas, con Independiente y Alianza protagonizando el duelo central y Maronese esperando dar el golpe en Ciudad Deportiva.

El Regional Federal Amateur entra en su etapa de definiciones y los equipos regionales buscarán dar un paso más en el camino hacia el sueño del ascenso al Federal A.