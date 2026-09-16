Benín será el rival de la Selección Argentina el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental, en un encuentro que tendrá como principal atractivo la presencia de Lionel Messi. Más allá de la importancia deportiva del amistoso, el cruce permitirá conocer un seleccionado prácticamente inédito para el público argentino.

Pero, ¿dónde está Benín? El país se encuentra en África Occidental, sobre la costa del Golfo de Guinea. Su territorio limita con Togo, hacia el oeste; Nigeria, hacia el este; y Burkina Faso y Níger, al norte. Además, cuenta con una salida al océano Atlántico a través de una franja costera de poco más de 120 kilómetros.

La nación africana tiene una población superior a los 14 millones de habitantes y presenta una particularidad respecto de sus principales ciudades. Aunque Porto-Novo es la capital oficial, Cotonú concentra buena parte de la actividad económica y comercial del país y funciona como uno de sus principales centros urbanos.

¿Con quién juega su último partido Messi?

La historia también ocupa un lugar central en la identidad de Benín. El territorio estuvo vinculado al antiguo Reino de Dahomey, una de las estructuras políticas más importantes de África Occidental. En ese recorrido histórico aparece Ouidah, ciudad costera que tuvo un papel destacado durante el comercio transatlántico de esclavos.

La cultura beninesa también presenta una enorme diversidad. El país es reconocido por las raíces del Vodún, una tradición religiosa que tuvo una fuerte influencia en la región. A esto se suma la convivencia de numerosas lenguas locales, mientras que el francés es el idioma oficial utilizado por el Estado.

En cuanto al fútbol, la selección de Benín está integrada a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y participa habitualmente de las competencias internacionales organizadas por la FIFA. El combinado africano también formó parte del camino clasificatorio hacia el Mundial 2026, en una eliminatoria marcada por los largos desplazamientos dentro del continente.

¿Con quién juega su último partido Messi?

La historia de enfrentamientos entre ambos países tampoco es extensa, lo que convierte al duelo del 6 de octubre en una cita particular. Para los argentinos, además, será una oportunidad poco frecuente de observar en vivo a un seleccionado africano que no suele aparecer entre los rivales habituales de la Albiceleste.

Así, mientras todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi y en una jornada cargada de simbolismo en el Monumental, el partido también permitirá descubrir a Benín, una nación de África Occidental con una historia milenaria, una identidad cultural muy marcada y una selección que llegará a Buenos Aires para protagonizar un encuentro especial.