En medio de su intensa temporada en el automovilismo internacional, Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez por un motivo completamente alejado de las pistas. El piloto argentino visitó La Revuelta, el programa español conducido por David Broncano, y protagonizó uno de los momentos más inesperados de la entrevista.

Como suele ocurrir en el ciclo televisivo, el conductor llevó la charla hacia cuestiones personales y realizó sus tradicionales preguntas relacionadas con la vida íntima de los invitados. Colapinto reaccionó con cierta incomodidad, pero finalmente decidió responder y terminó revelando una particular regla que aplica durante los fines de semana de competencia.

"No me gustan estas preguntas, es por lo único que no venía", reconoció entre risas el piloto argentino cuando Broncano comenzó a indagar sobre su vida sexual. La situación generó un momento distendido en el estudio y dio pie a una confesión todavía más llamativa por parte del representante argentino en la Fórmula 1.

Ante la insistencia del conductor para conocer detalles, Franco Colapinto explicó que su actividad profesional influye directamente en sus decisiones personales. "Estuve con muchas carreras. Los deportistas... la testosterona tiene que estar alta. No podés acabar", manifestó el piloto, haciendo referencia a una supuesta relación entre la actividad sexual y el rendimiento deportivo.

Pero la revelación no terminó allí. Colapinto contó que recibe asesoramiento específico para afrontar cada competencia y mencionó a una reconocida figura del deporte argentino. Se trata de Fernando Belasteguín, histórico referente del pádel mundial, quien actualmente forma parte de su entorno vinculado a la preparación deportiva.

"El que me maneja la parte deportiva, Fernando Belasteguín, dice que está prohibido acabar en fin de semana de carrera, o previo a una carrera, porque rendís menos", explicó Franco Colapinto ante la sorpresa de David Broncano. La frase rápidamente llamó la atención por tratarse de una indicación poco habitual y por la contundencia con la que fue planteada.

Franco Colapinto y el sexo ¿Qué pasa?

La conversación siguió entre bromas y preguntas cada vez más directas, hasta que el conductor de La Revuelta volvió a llevar al piloto argentino al punto de partida: cuántos encuentros íntimos había tenido durante el último mes. Esta vez, Colapinto fue contundente y evitó cualquier tipo de rodeo.

"Hay que cuidarse. Cero", respondió el corredor de Fórmula 1, cerrando con humor uno de los momentos más comentados de su visita al programa español. Así, Franco Colapinto volvió a mostrar su costado más descontracturado y dejó una confesión que rápidamente trascendió la habitual cobertura deportiva.