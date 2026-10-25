La gran final del Torneo Federal A 2026 entre Cipolletti y San Martín de Formosa tendrá un marco espectacular en el Estadio Juan Pablo Francia, pero para los que no viajaron a la localidad cordobesa de San Francisco habrá una manera de seguir las acciones en vivo y en directo.

Cómo ver la final entre Cipolletti y San Martín de Formosoa

A través de la plataforma LFP Play, los 90 minutos podrán verse en todo el mundo desde las 15. A último momento, la señal Fox Sports fue dada de baja en la grilla por lo que habrá que activar los celulares en las horas previas al pitazo inicial del árbitro salteño Matías Billone Carpio.

LPF Play, la plataforma de AFA que transmitirá la final del Torneo Federal A 2026.

Quienes todavía no la posean deberán descargarla en sus dispositivos y luego suscribirse con un correo electrónico y pesar la contraseña. Por el momento es gratuita, es decir que al momento de elegir un plan (aparecerá en pantalla) basta con hacer clic en el pack $0.

Cómo estará el tiempo en San Francisco para la final entre Cipolletti y San Martín de Formosoa

Para no correr contratiempos, lo mejor será prepararse en las horas previas y luego sí observar las imágenes que se emitan desde la provincia de Córdoba que anuncia un día nublado, pero sin lluvias, ideal para jugar al fútbol, con una máxima de 20 grados.