Más allá de la euforia de los hinchas de Cipolletti por la chance de volver a la Primera Nacional después de 25 años, el Albinegro tendrá en San Martín de Formosa a un duro rival en la final del Torneo Federal A 2026.

El “Franjeado” llega a su segunda definición consecutiva luego de lo que fue el frustrado ascenso del 2025 ante Ciudad Bolívar.

Dirigido por Marcelo Rubino y respaldado por un fuerte presupuesto del gobierno de Formosa, que conduce desde hace años Gildo Insfrán.

Marcelo Rubino, el técnico de San Martín de Formosa.

Los del Norte arriban al mano a mano por la consagración después de haber dominado la fase de grupos con 4 puntos de ventaja y de liderar el Nonagonal A.

En playoffs contó siempre con la ventaja deportiva y terminó eliminando a Atenas de Río Cuarto y Olimpo de Bahía Blanca sin derrotas, ganando en Córdoba y empatando en Bahía Blanca, sosteniendo un invicto de local que se cerró en 17 partidos.

Mauro “Zorro” Siergiejuk es su máximo goleador con 7 tantos y en la mitad de la cancha cuenta con la experiencia de Gervasio Núñez y Ricardo Tapia.

Por primera vez

San Martín nunca jugó en la segunda división del fútbol argentino. Una victoria ante Cipolletti pondría al actual plantel ante un hecho inédito en sus 85 años de historia deportiva.

Desde la provincia formoseña también aseguran que agotarán las 4.000 localidades disponibles por lo que el marco en el Estadio Juan Pablo Francia será espectacular y concen al Albinegro de su paso en el arranque de los playoffs contra Sol de América, el otro equipo de la provincia en la divisional.