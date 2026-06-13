Dos candidatos frente a frente: Brasil y Marruecos abren el Grupo C en Nueva York

Se abre el Grupo C de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Desde las 19 en el nueva York Estadium, Brasil y Marruecos se ven las caras por la primera fecha donde se podría determinar quien aspira al primer lugar de la zona.

Duelo clave para ambos seleccionados, que están llamados a ser candidatos en la competencia por la calidad de planteles que tienen. A Brasil se le suma una historia con 5 títulos que debe hacer valer.

El elenco de Carlo Ancelotti llega con un buen andar en los amistosos: goleó 6-q a Panamá, y cerró con triunfo 2-1 ante Egipto. En eliminatorias cumplió logrando el 5to puesto.

Para este juego, no contará con Neymar, quien está recuperado físicamente pero sin rodaje futbolístico. Vinicius, Endrik y Rapinha serían el ataque verdeamarela. Marquinhos, campeón de Champions con el PSG, lucirá la cinta de Capitán.

Carlo Ancelotti apuesta por el talento de Brasil en un debut exigente ante Marruecos del Mundial.

En frente está Marruecos, uno de los seleccionados africanos más fuertes de la actual edición y llamado a ser protagonista como en Qatar 2022, donde logró el cuarto puesto. Llega luego de superar Madagascar 4-0 y empatar 1-1 con Noruega.

El actual campeón del continente (por escritorio) tiene en sus filas nombres importantes como el arquero Bounou, Hakimi del PSG, Brahim Díaz del Real Madríd; por lo que cuenta con un buen plantel para dar el gran golpe en el debut del presente mundial.

EL grupo C se completará en el último turno del día, cuando Escocia se vea las caras con Haití.

Probables formaciones:

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Abdessamad Ezzalzouli; Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gleison Bremer, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Endrick, Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.

Datos del partido:

Hora: 19.00

Árbitro: Slavko Vinčić (ESL)

VAR: Felix Zwayer (ALE)

Estadio: Nueva York/Nueva Jersey