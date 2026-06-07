La mala noticia en el amistoso que Brasil le ganó a Egipto por 2 a 1 tiene que ver con una modificación obligada en la convocatoria. Wesley sufrió un desgarro en el aductor de su pierna izquierda y se perderá el Mundial 2026. El lateral derecho de la Roma dejó la cancha en el duelo que se jugó la ciudad estadounidense de Cleveland y quedó al margen de la lista definitiva de la Verdeamarelha, que ya confirmó su reemplazo.

Desde la Confederación Brasileña de Fútbol confirmaron este domingo su baja definitiva y la convocatoria de Éderson, quien terminó jugando la temporada para el Atalanta de Italia pero hace unos días confirmó su pase al Manchester United. De esta manera, Carlo Ancelotti incorpora un volante más en lugar de reemplazar a Wesley con otro lateral, lo que deja a Danilo como único marcador de punta derecho natural en la nómina.

La lesión de Wesley se dio apenas a los 16 minutos del duelo ante Egipto en el día de ayer. El defensor cayó al piso luego de sacar un centro por su andarivel y sintió la ruptura fibrilar en la pierna de apoyo. Rápidamente llegó la asistencia para él en campo y su cambio, a la espera de una noticia que se palpaba en el ambiente de su seleccionado cuando en pantalla se lo vio llorando imaginando lo que venía. El lateral se suma de esta manera a las bajas por lesión en la lista de Brasil que incluyen a Rodrygo y Éder Militão, ambos del Real Madrid, además de Willian Estevão, joven estrella del Chelsea.

A la espera de Neymar

Por otra parte, Neymar todavía no se ha sumado a los trabajos grupales en la concentración de Brasil. La estrella de la Verdeamarelha se metió por la ventana en la convocatoria, pero su condición física no ha mejorado desde entonces y abre interrogantes.

Por el peso específico de su nombre, parece difícil imaginar un corte definitivo para el delantero de Santos, pero sin dudas que es uno de los temas alrededor de la Canharia que formará parte del Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia, debutando el 13 de junio en la ciudad de Nueva York.